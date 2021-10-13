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تكنولوجيا وعلوم
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
13-10-2021
|
11:00
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أعلنت شركة كيا عن إطلاق نماذج معدلة من السيارة الشهيرة Cerato التي تعرف في بعض البلدان باسم Forte.
وحصلت السيارة الجديدة على العديد من التعديلات التي تجعلها أكثر عصرية مقارنة بمركبات Cerato السابقة، إذ اختلفت فيها تصاميم وحدات الإضاءة في المصابيح الأمامية، كما وضعت بعض اللمسات البسيطة لتحسين مظهر الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات، وجهزت العجلات بأقراص كروم مميزة التصميم.
وداخليا حصلت هذه السيارة على مقاعد جلدية رياضية تتسع لـ 5 ركاب، وعلى مقود رياضي جديد، وزودت بنظام مولتيميديا متطور شبيه بذلك الموجود في سيارات Kia K3 الحديثة، وعلى شاشة لمسية بمقاس 10.25 بوصة، أما لوحة العدادات الإلكترونية قبالة السائق فحصلت على خلفيات تشغيل مميزة.
وتطورت في هذه المركبة ميزات منظومة Drive Wise الإلكترونية لتقوم بتثبيت السرعة أوتوماتيكيا تكيفا مع علامات المرور الموجودة على الطرقات، كما تحسنت إمكانيات منظومة الحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات.
وستطرح Cerato الجديدة بمحركات MPI بسعة 2.0 ليتر وعزم 149 حصانا، ومحركات GDI توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 204 أحصنة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بست سرعات وعلب أوتوماتيكية بسبع سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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