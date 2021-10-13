27
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"تليغرام"يستعيد عمله بشكل طبيعي بعد عطل أثر على مستخدمين حول العالم
Lebanon 24
13-10-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن موقع Downdetector المتخصص بمراقبة انقطاعات الإنترنت والتطبيقات أن تطبيق "تليغرام" استعاد عمله بشكل طبيعي بعد عطل أثر على بعض مستخدميه فجر اليوم الأربعاء.
وكان Downdetector قد أشار إلى أن عددا من مستخدمي "تليغرام" كانوا قد واجهوا بعض المشكلات في العمل مع تطبيق "تليغرام" الليلة الماضية، وأن المشكلات أثرت على مستخدمين من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وعدة دول أخرى.
وتبعا للموقع فإن "مستخدمي التطبيق اشتكوا من مشكلات في عمل التطبيق وعدم القدرة على إرسال واستقبال الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة، وكذلك مشكلات تتعلق بعدم قدرتهم على الاتصال بخوادم التطبيق".
وكانت أولى الشكاوى التي تقدم بها مستخدمو "تليغرام" في روسيا عن خلل في عمل التطبيق قد بدأت حوالي الساعة 2:20 فجر اليوم الأربعاء، وأكبر كم من الشكاوى كانت حوالي الساعة 2:50، وبعد الثالثة صباحا بدأ عدد الشكاوى بالانخفاض.
المصدر:
روسيا اليوم
الأكثر قراءة
خبر مفرح إلى اللبنانيين عن الكهرباء والتغذية.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبر مفرح إلى اللبنانيين عن الكهرباء والتغذية.. إليكم الجديد
14:00 | 2021-10-12
12/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم السعر المتوقع
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم السعر المتوقع
14:09 | 2021-10-12
12/10/2021 02:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جنوني بسعر جرة الغاز.. هذا ما سجلته بيومين
Lebanon 24
ارتفاع جنوني بسعر جرة الغاز.. هذا ما سجلته بيومين
01:40 | 2021-10-13
13/10/2021 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج لا يمكنها أن تنسى الحب الأول.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج لا يمكنها أن تنسى الحب الأول.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-13
13/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يحذر
Lebanon 24
بري يحذر
23:32 | 2021-10-12
12/10/2021 11:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2021-10-13
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
05:00 | 2021-10-13
مشكلة كبيرة تواجه آبل بشأن إنتاج آيفون 13... ما هي؟
02:00 | 2021-10-13
"يدي ملطخة بالدماء"... هذا ما كشفته موظفة سابقة في فيسبوك
00:27 | 2021-10-13
الغلاف الجوي لبلوتو بدأ بالاختفاء فجأة.. اليكم المفاجأة
23:00 | 2021-10-12
ميزات عملية تظهر في ساعة سامسونغ الذكية الجديدة
16:00 | 2021-10-12
أداة للتخلص من المزعجين...هذا ما أتاحته "تويتر"
فيديو
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
13/10/2021 18:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
08:44 | 2021-10-13
13/10/2021 18:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
13/10/2021 18:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact