تكنولوجيا وعلوم

جهاز قد يعيد اسم نوكيا لصدارة مبيعات الهواتف (فيديو)

Lebanon 24
13-10-2021 | 16:00
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كشفت شركة نوكيا عن مواصفات هاتف طورته ليكون أحد أفضل الأجهزة الذكية التي تعمل مع شبكات 5G، وأكثرها منافسة من حيث السعر.

ويأتي هاتف G300 الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (167.9/78.5/9) ملم، وزنه 210غ، ومجهز بمنفذين لشرائح الاتصال.

أما الشاشة فيه فأتت IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبًا.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 480 5G الحديث المطور بتقنية 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.
 
 
وتأتي الكاميرا الأساسية للهاتف بثلاث عدسات بدقة (16+5+2) ميغابيكسل، تعمل مع تقنيات HDR، أما الكاميرا الأمامية فبدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
 
وجهزت نوكيا هذا الجهاز بمستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4470 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، كما يفترض أن تطلقه في الأسواق العالمية بسعر 200 يورو تقريبWا.
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