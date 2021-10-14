تكنولوجيا وعلوم

بعد مطالبة مستخدميه بالصبر... ميزة جديدة من "واتسآب"

Lebanon 24
14-10-2021 | 02:00
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أطلق تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" تحديثا جديدا يتيح فيه اختيار المعلومات التي سيتم تخزينها في النسخة الاحتياطية بشكل مستقل.

 
ويمكن أن يشمل التخزين كافة الخيارات مثل الصور ومقاطع الصوت والفيديو والمستندات والملفات الأخرى.
وتتوفر الميزة الجديدة لمختبري الإصدار التجريبي من واتساب للأجهزة العاملة بنظام أندرويد وiOS.

وبإلقاء نظرة عامة على استخدام التخزين، يمتلك مستخدمو برنامج "messenger" طريقة واضحة وبسيطة لمعرفة مقدار المساحة التي تشغلها الملفات على هواتفهم الذكية، وبالتالي فإن هذه الميزة هي الأساس التي سوف تستند إليها ميزة استخدام التخزين في واتساب إذا كنت تريد تنظيف ملفاتك المخزنة.

وصرحت الشركة، التي واجهت رد فعل عنيفا من المستخدمين وسط ارتباك بشأن تحديثات الخصوصية وفرضت عليها غرامة من قبل منظم حماية البيانات الأيرلندي بسبب انتهاكات الخصوصية، أنها لن تعرف أو تخزن موقع بحث الأشخاص أو النتائج من خلال ميزة الدليل الجديدة.

وأعلنت شركة واتساب في بيان في شباط 2020، أن عدد مستخديمها بلغ 2 مليار، مرتفعاً من الـ1.5 مليار مستخدم الذي سجلته الشركة بحلول العام 2017.
المصدر: سبوتنيك
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