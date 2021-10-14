ما هو روبوت الباندا الصيني المشارك في "إكسبو دبي 2020"؟... (فيديو)

يعد روبوت الباندا أحد أبرز الروبوتات الصينية المشاركة في معرض "إكسبو دبي 2020"، الذي انطلق في الأول من تشرين الأول الجاري ومن المقرر أن يستمر حتى 31 آذار 2022.



وتشارك الصين بأكثر من 150 روبوتًا في معرض "إكسبو دبي 2020"، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية.

ونشر موقع "العين" الإماراتي تقريرًا مصورًا عن روبوت الباندا الصيني المشارك في "إكسبو دبي 2020"، مشيرًا إلى أن الصين صنعته لزوار معرض "إكسبو دبي 2020".



ولفت الموقع إلى أن روبوت الباندا الصيني مصمم على شكل حيوان الباندا الشهير ويقدم عرضًا راقصًا ويوصف بأنه سفير الصداقة والسلام لجناح الصين في "إكسبو دبي 2020".



يصل وزن الروبوت 63 كيلوغرامًا وطولها 1.3 متر وله 41 مفصل بطريقة تظهر مدى تطور الصين في مجال الذكاء الصناعي.