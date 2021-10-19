تكنولوجيا وعلوم

"Geely" تزيح الستار عن سيارتها المتطورة الجديدة... إليكم ميزاتها

Lebanon 24
19-10-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-876753-637702486734635848.jpg
Doc-P-876753-637702486734635848.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت عملاقة صناعة السيارات الصينية Geely عن مركبتها الجديدة التي تعقد عليها آمالا كبيرة بتحقيق مبيعات ممتازة في آسيا وأوروبا والعديد من الأسواق العالمية الكبيرة.

وتأتي سيارة Emgrand GL الجديدة بتصميم فريد جدا، وواجهة أمامية تجمع في شكلها ملامح مركبات Geely ولكزس بنفس الوقت، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و73 سنتيمترا، عرضه 181 سم، ارتفاعه 147 سم.

كما جهزت هذه السيارة بفتحة سقف كبيرة، وأنظمة كهربائية متطورة للتحكم بالمقاعد والمرايا الجانبية، فضلا عن 4 كاميرات ترصد محيطها بالكامل، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

وتتميز هذه المركبة بتصميم قمرتها الداخلية، إذ حرص المصممون في Geely على جعلها متطورة وبسيطة بنفس الوقت، وزودوا واجهة القيادة بأقل عدد من الأزرار التقليدة واستعاضوا عنها بشاشة لمسية متطورة بمقاس 12.3 بوصة يمكن من خلالها التحكم بمعظم تقنيات السيارة.

وحصلت السيارة على أنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وأنظمة لتثبيت السرعة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، كما ستعمل بمحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر وعزم 141 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 177 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2021-10-19
11:00 | 2021-10-19
08:00 | 2021-10-19
05:00 | 2021-10-19
02:00 | 2021-10-19
23:22 | 2021-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website