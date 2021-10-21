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تكنولوجيا وعلوم
بمواصفات مميزة... هوندا تُطلق "Civic" بحلة جديدة!
Lebanon 24
21-10-2021
|
11:00
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رغم شعبيتها الكبيرة ومبيعاتها الممتازة، قررت شركة هوندا جعل سيارة Civic أكثر جاذبية وأعلنت عن نماذج جديدة منها بمواصفات مميزة.
وحصلت سيارات Civic Si الجديدة على العديد من التعديلات التي تمنحها مظهرا رياضيا وشكلا أكثر قوة مقارنة بنسخ Civic السابقة، إذ تغير فيها تصميم شبك المبرد على الواجهة الأمامية، وأدخلت تعديلات على تصاميم الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات، وثبت على هيكلها من الخلف جنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية، كما جهزت بعجلات رياضية بمقاس 18 إنشا مدروسة للتقليل من مقاومة الهواء.
وحصلت هذه السيارات على أقراص فرامل أكبر وأقوى مقارنة بتلك الموجودة في سيارات Civic السابقة، وعلى أنظمة تعليق أكثر متانة أيضا، فضلا عن أن الصلابة الإلتوائية لهياكلها ازدادت بمقدار 8% تقريبا.
أما داخليا فجاءت هذه المركبات بتصميم أكثر تميزا بالنسبة لواجهة القيادة، كما حصلت على مقاعد جديدة مريحة، وعلى ناقل سرعات بتصميم رياضي مميز، وتطورت فيها قدرات أنظمة الصوت والمولتيميديا وأنظمة الإضاءة الداخلية.
وستطرح هذه السيارات بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر قادرة على توليد عزم 203 أحصنة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية ونظامي دفع أمامي ورباعي.
المصدر: روسيا اليوم
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