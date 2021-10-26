تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد من "شاومي" بقدرات مميزة!

Lebanon 24
26-10-2021 | 05:00
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تعتزم شركة "شاومي" (Xiaomi)، عملاق صناعة الهواتف الصينية الجديد والمنافسة لشركة "هواوي"، إطلاق هاتف بمعالج لا مثيل له على الإطلاق في العالم.

وبحسب المصادر تعتزم شركة "شاومي" إطلاق هاتف جديد بمعالج فريد قد يقدم قدرات وسرعات رائعة لحامليه، خصوصا لهواة الألعاب والتطبيقات التي تتطلب معالج بقدرات عالية جدا.

وأشار التقرير المنشور على موقع "Mydrivers" الصيني، أن الشركة تعتزم تزويد هواتفها الجديدة بمعالج من فئة "Snapdragon 898"، لتكون الوحيدة في العالم التي تطلق هاتفا بهذا المعالج الفريد.
وبينت المصادر أن الهاتف الجديد الذي قد يأتي مدعوما بهذا المعالج هو من فئة "Xiaomi 12"، والذي سيحل محل "Mi 11".
 
 
وسيدعم الجهاز الجديد بشاشة توفر رؤية فريدة عن طريق الانحناءات الجانبية مع تقليل الحواف إلى الحد الأدنى الممكن في الأسفل والأعلى.
 
ويأتي الهاتف الجديد مع مصفوفة "AMOLED" مدعمة تقنية "LTPO"، والتي توفر قدرات تبدأ من 1 هرتز وتصل إلى 120 هرتز.
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