بوقت الطوارئ... ما هي افضل "باور بانك" لشحن الهواتف؟

هل تبحث عن افضل باور بانك من أجل شحن هاتفك أثناء تنقلك خارج المنزل وأثناء السفر؟ هل تعبت من كثرة الأنواع المعروضة في المتاجر والكثير من أصناف الـ Powerbank وقد دخلت في دوامة حول اختيار أفضلها؟

قبل التفكير في شراء أي شاحن بنك طاقة لاستغلاله في أوقات الخروج من المنزل وشحن الهاتف، فلا بد من التعرف على بعض المعايير التي من خلالها يمكننا الحكم في شراء شاحن الباور بانك هذا أم لا. فإذا توافرت هذه الشروط في الشاحن الإضافي فلا تتردد في شرائه. وهي على النحو التالي:الحجمبدلاً من قياس الطول والعرض والعمق لكل باور بانك، نقوم بقياس الحجم من حيث أفضل جهاز يناسب المحفظة أو الجيب. وبهذا نكون قد تحققنا من التوافق وفقًا لأحجام الجيب المختلفة وأكياس الإكسسوارات.الوزنلا بد من استخدام مقياسًا رقميًا لتأكيد ما إذا كان الوزن المعلن لكل بنك طاقة دقيقًا أم مقدرًا.المظهر الخارجيالشكل الخارجي والملمس هو أيضًا عامل قياس مهم لاختيار افضل باور بانك. يجب أن يكون الملمس ناعمًا وأنيقًا لأنه ملحق سهل الاستخدام. لا بد من فحص العديد من الميزات البديهية مثل أزرار الطاقة، والكابلات المدمجة، وأضواء حالة الشحن، والمصباح، وقابس التيار المتردد القابل للطي، وما إلى ذلك في كل جهاز.السعريعتبر موضوع السعر في شراء أي جهاز هو موضوع مقلق ومهم في ذات مهم، فهو المعيار الأساسي الذي يحكم إذا كان بنك الطاقة هذا مناسب لك أم لا. ولكن نود ان نخبرك أنه يجب أن يتوافق كل من سعر الشاحن الاحتياطي مع جودته والدقة التي يقدمها. فلا يعقل أن يكون شاحن جودته سيئة وسعره مرتفع.سرعة الشحنهذا هو المعيار المهم تقريبًا عندما ترغب في اختيار افضل باور بانك. حيث هناك الكثير من أجهزة الشحن الاحتياطية التي توفر لك سعة كبيرة لكن في المقابل نجد أن الشحن بطيء جدًا. فلهذا قم بتجربة شاحن الباور بانك وتعرف على سرعة الشحن. أو قم بالبحث عن مراجعات لجهاز الـ Powerbank وترف فيما إذا كان مناسب لك وسريع في الشحن أم لا.سعة الشاحنهذا المعيار يجب أن يكون هو المعيار الأساسي الأول الذي يجب أن نبني عليه عند الرغبة في شراء جهاز باور بانك. فكلما كانت سعة الشاحن عالية، كلما وجدت أن الشحن أفضل، ويمكن أن يعطيك عدة دورت أكبر في الكثير من الأوقات.افضل باور بانك لشحن الهواتف وقت الطوارئهذه الأجهزة من الباور بانك قمنا باختيارها لكم بناءًا على المعايير السابقة. فإذا اخترت أيًا منها، ستجد راحة بالتأكيد في استخدام هذا الشاحن في ترحالك.شاحن iMuto Portable Charger X6 Proيعد شاحن iMuto Portable Charger X6 Pro أحد أفضل أجهزة الشحن المحمولة في جولتنا. تبلغ تكلفة X6 Pro 99.99 دولارًا بسعة هائلة تبلغ 30.000 مللي أمبير في الساعة بسعر معقول. مدعومًا بالعديد من المنافذ وقدرة الشحن السريع، تزن حزمة البطارية الأثقل وزنًا حوالي 0.65 كيلو جرام.شاحن Nimble 10-Day Fast Portable Chargerإذا كنت تبحث عن افضل باور بانك وافضل خيارات الشاحن المحمول لشحن كل من هاتفك والكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام USB من النوع C، فإن شاحن Nimble المحمول هو أحد أفضل الخيارات. شاحن بطارية محمول بوزن 0.56 كيلوجرام يشحن الهاتف الذكي والكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية معًا. هناك ثلاثة منافذ شحن USB من النوع A ومنفذ USB واحد من النوع C. يوفر منفذ USB-C إمداد طاقة بقوة 18 وات ويوفر أحد منافذ USB من النوع A Quick Charge 3.0. صُنع هذا الشاحن المحمول من مواد معدنية ويأتي مع حزام مغناطيسي لإدارة الكابلات. يبلغ سعر الشاحن هذا $129.95 وبسعة 26,800mAh.شاحن Anker PowerCore 20100يدعي شاحن بنك الطاقة Anker PowerCore 20100 أنه مجهز بتقنية الشحن السريع. إنه يشبه إلى حد كبير بنك الطاقة من Samsung ويمتلك القدرة على شحن جهاز Apple iPhone X ما يقرب من ست مرات أو Samsung Galaxy S9 أربع مرات قبل نفاد طاقته. يبلغ سعر هذا الشاحن $89.98 وبسعة 20,000mAh.شاحن RavPower 20100 Powerbankتم تصميم شاحن باور بانك RavPower بأكبر سعة بين فئته. وهو مجهز أيضًا بمدخل ومخراج USB من النوع C ومنفذ USB. إنه مبني على تقنية QuickCharge 3.0 من Qualcomm ويأتي مع كابلي Micro-USB ومحول USB من النوع C. يمكن لهذا Powerbank أيضًا تزويد الكمبيوتر المحمول الخاص بك بالشحن في حالات الطوارئ. فيما يبلع سعر هذا الشاحن $25.99 وبسعة 20,100mAh.