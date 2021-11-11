لكسب المال عبر الانترنت... إليكم أفضل تطبيقات الربح لعام 2021

تطبيقات الربح من الانترنت، سواء كنت شخصًا يعمل حاليًا في وظيفة أو يحاول إدارة شركة؛ يبحث الناس دائمًا عن طرق لكسب دولارات إضافية. حيث أصبح هاتفنا الذكي جزءًا من حياتنا، ولا يوجد شيء لا يمكنك إدارته من خلاله. فلماذا لا تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول لربح المال من الانترنت. وفي هذا الموضوع سنتعرف على أفضل التطبيقات التي تمكننا منك كسب المال من الانترنت لهواتف الأندرويد والآيفون لعام 2021.

تطبيق Swagbucks



عندما يتعلق الأمر بالكسب عبر الإنترنت أو الربح من خلال التطبيقات، فإن إحدى أقدم الطرق وأكثرها موثوقية هي من خلال ملء الاستطلاعات. تعد استطلاعات الرأي لكسب المال من أكثر الطرق شيوعًا على مستوى العالم. يتم إجراؤها بواسطة العديد من الاستطلاعات ووكالات الإعلان لمعرفة آراء المستخدمين حول منتج أو موضوع معين. حيث يعتبر تطبيق Swagbucks هو أحد أشهر هذه التطبيقات، والذي يمكنك من خلاله كسب المال بست طرق مختلفة. ليس هذا فقط، بمجرد التسجيل، ولكن ستتم مكافأتك أيضًا بمبلغ 10 دولارات.



عندما تجيب على الاستطلاعات القصيرة في التطبيق، ستحصل على نقاط SB. يمكنك أيضًا كسب هذه النقاط من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو والتسوق عبر الإنترنت وممارسة الألعاب والبحث في الويب. يمكن استخدام هذه النقاط للمطالبة ببطاقات الهدايا أو استردادها مقابل نقود حقيقية. لديهم تصنيف A + BBB (Better Business Bureau) وقد دفعوا 166 مليون دولار للمستخدمين حتى الآن. أنصحك بالتسجيل عبر احدى برامج الـ VPN على دولة أمريكا أو كندا لجني المال بسرعة عبر هذا التطبيق والحصول على مهام متعددة يوميًا.

تطبيق Shopkick

إذا كنت تحب التسوق عبر الإنترنت، فهذا هو التطبيق الذي يمكنك من خلاله تحويل هذه العادة إلى روتين لكسب المال. ومع ذلك، فإن هذا التطبيق يدفع للمستخدم فقط في شكل بطاقات هدايا وليس بأموال ملموسة. يمكنك استخدام بطاقات التسوق للتسوق على مختلف المنصات الأخرى. بمجرد تثبيت التطبيق، سيطلب منك القيام ببعض المهام التي ستحصل عليها. يمكن أن تكون المهمة بسيطة مثل الدخول إلى متجر مؤهل دون الحاجة إلى الشراء، أو اختيار المنتجات أو مسح الرمز الشريطي، واستخدام بطاقات الائتمان المرتبطة بـ Shopkick، وعرض قوائم المنتجات في متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، ومشاهدة مقاطع الفيديو، وإجراء عمليات الشراء. لا تطلب منك معظم هذه المهام إجراء أي عملية شراء وتمنحك مكافآت ونقاط مجانًا.



تطبيق Ibotta-Cash Back Rewards

إنه تطبيق تسوق آخر سيوفر لك الكثير من المكافآت للتسوق والقيام بمهام مختلفة. هناك ثلاث طرق يمكنك من خلالها كسب المال في هذا التطبيق. عندما تشتري عنصرًا مؤهلًا، أضف الإيصالات على التطبيق، وقم بربط بطاقة الولاء في المتجر للحصول على عروض فريدة، ويمكنك أيضًا شراء العناصر المؤهلة من خلال التطبيق نفسه. وهذه الطريقة تسمى الكاش باك بمجرد إكمال المهمة، ستحصل على المكافأة على الفور. يمكن تحويل المكافآت مباشرة إلى حسابك المصرفي نقدًا وسحبها إلى أموال ملموسة بيدك والتصرف بها كما تشاء.









تطبيق Google Opinion Rewards

عندما يكون الأمر يتعلق بـ Google، فأنت تعلم أنه يمكن الوثوق به كمصدر آمن وموثوق. تعد Google Surveys واحدة من أكثر المصادر الموثوقة لكسب المال من خلال الاستطلاعات الصغيرة والقصيرة. حيث تُستخدم الاستطلاعات بشكل أساسي لمعرفة تجربة المستخدم أو تجربة أي تطبيق من التطبيقات. حيث تم إنشاء التطبيق بواسطة شركة Google لجمع البيانات من المستخدمين لتحسين تطبيقاتهم وخدماتهم. في المقابل، سيدفعون لك المال بعد كل دراسة استقصائية أو استبيان. يمكن أن يتم الدفع من خلال PayPal أو حتى يمكن تحويلها إلى رصيد Google Play، في حالة رغبتك في شراء أي تطبيقات أو أفلام أو كتب إلكترونية من نظامهم الأساسي.













