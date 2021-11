خطوات بسيطة لمعرفة ما إذا حُظرت على "واتس آب"!

يربط تطبيق الدردشة الأكثر شهرة في العالم، "واتس آب"، ما يقرب من 2 مليار مستخدم كل يوم.ومن الصعب التمييز بين الحظر والتجاهل، لأن "واتس آب" جعل إمكانية معرفة ذلك أمرًا صعبًا، من أجل حماية الخصوصية. ولكن، هناك بعض المؤشرات الذكية والخفية لمعرفة ما إذا حُظرت على "واتس آب":- تحقق من حالة آخر ظهور لجهة الاتصال (Last Seen):يجب على المستخدمين أولا وقبل كل شيء فتح محادثة مع المستخدم.وفي الجزء العلوي من نافذة الدردشة، أسفل اسمه، يجب أن تكون هناك رسالة مثل: "شوهد آخر مرة اليوم الساعة 3 مساء".وإذا كانت هذه الرسالة غير مرئية، فقد يعني ذلك أنك حُظرت.ومن المهم التأكيد على أن "واتس آب" لديه إعداد لحظر حالة Last Seen عن قصد، ما يعني أن هذا ليس دليلا قاطعا على الحظر.- تحقق من العلامة الزرقاء في "واتس آب":تُعد العلامة الزرقاء طريقة للكشف عما إذا كانت الرسالة استلمت وقُرأت. وتعد أيضا دليلا واضحا على الحظر.وتعني علامة رمادية واحدة أن الرسالة أُرسلت، وعلامتان رماديتان تعنيان أن الرسالة استُلمت. أما العلامة الزرقاء فتعني أن الرسالة قُرأت.