تكنولوجيا وعلوم

دراسة: الأرض لديها قمر ثان "تائه" يدور حول الأرض يدعى "كامو أوليوا"...(فيديو)

Lebanon 24
13-11-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-885799-637724066916875620.png
Doc-P-885799-637724066916875620.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة علمية رائدة عن معلومات مثيرة حول جزء تائه من كوكب القمر يدور حول كوكب الأرض.

وأكد العلماء في دراستهم الجديدة أن الكويكب الذي يحمل اسم "Kamo`oalewa" هو جزء من القمر وانفصل عنه في وقت سابق.
 
قرم ثان "تائه" يتأرجح حول الأرض
 بحسب البحث الجديد المنشور في مجلة "Communications Earth & Environment" العلمية، فإن كويكبًا صغيرًا يدور بالقرب من الأرض قد يكون جزءا من القمر انفصل عنه خلال اصطدام قديم، ليشكل كويكبًا مستقلًا يدور في مسار محدد حول الأرض.

وقال الباحثون إن تأكيد ذلك سيجعل الكويكب أول جسم قريب من الأرض له أصل قمري معروف، ويمكن أن تساعد النتائج على تسليط الضوء على التاريخ الفوضوي لكوكبنا ورفيقه المليء بالندبات.
 
 
كيف نستطيع مشاهدة القمر التائه
 بحسب مجلة "livescience" العلمية، فقد تم اكتشاف الكويكب عام 2016 ، باستخدام تلسكوب "PanSTARRS" في هاواي، وأطلق عليه العلماء اسم "Kamo`oalewa"، وهي كلمة من منطقة هاواي تعني "الجزء السماوي المتأرجح".
 
 
وعلى الرغم من أن الجسم أصغر بحوالي 4 ملايين مرة مما يمكن للبشر رؤيته بالعين المجردة، بقطر لا يزيد عن 190 قدما (58 مترًا)، إلا أن مدار الكويكب يقترب من الأرض في شهر نيسان لمسافة تجعله واضحًا بما يكفي لرؤيته بتلسكوب قوي.
ويقترب القمر التائه إلى حوالي 9 ملايين ميل، أي 14.4 مليون كيلومتر من الأرض، وهي مسافة تبلغ حوالي 40 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

كيف عرف العلماء أنه جزء من القمر؟
 وحاول العلماء في بحثهم الجديد الكشف عن أسرار هذا الكويكب، من خلال دراسة الأنماط الباهتة للضوء المنعكس على سطحه.  
 
 
ووجد العلماء أن طيف ضوء الكويكب يتطابق مع عينات القمر من بعثات أبولو التابعة لناسا، مما يشير إلى أن الصخرة قد تكون قطعة تائهة من الحطام القمري.
 
 
 

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ العلماء أن مدار الكويكب، الذي يشبه مدار الأرض بشكل لا يصدق، وهو مدار غير نموذجي بالنسبة للصخور التي تشق طريقها نحو كوكبنا من النظام الشمسي الخارجي. ويبدو من الأرجح أن الصخرة كانت قريبة منا لفترة طويلة، مثل جارنا القمر.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2021-11-13
05:00 | 2021-11-13
02:00 | 2021-11-13
01:27 | 2021-11-13
00:23 | 2021-11-13
23:00 | 2021-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website