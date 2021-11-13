دراسة: الأرض لديها قمر ثان "تائه" يدور حول الأرض يدعى "كامو أوليوا"...(فيديو)

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة علمية رائدة عن معلومات مثيرة حول جزء تائه من كوكب القمر يدور حول كوكب الأرض.



وأكد العلماء في دراستهم الجديدة أن الكويكب الذي يحمل اسم "Kamo`oalewa" هو جزء من القمر وانفصل عنه في وقت سابق.

قرم ثان "تائه" يتأرجح حول الأرض

بحسب البحث الجديد المنشور في مجلة "Communications Earth & Environment" العلمية، فإن كويكبًا صغيرًا يدور بالقرب من الأرض قد يكون جزءا من القمر انفصل عنه خلال اصطدام قديم، ليشكل كويكبًا مستقلًا يدور في مسار محدد حول الأرض.



وقال الباحثون إن تأكيد ذلك سيجعل الكويكب أول جسم قريب من الأرض له أصل قمري معروف، ويمكن أن تساعد النتائج على تسليط الضوء على التاريخ الفوضوي لكوكبنا ورفيقه المليء بالندبات.

كيف نستطيع مشاهدة القمر التائه

بحسب مجلة "livescience" العلمية، فقد تم اكتشاف الكويكب عام 2016 ، باستخدام تلسكوب "PanSTARRS" في هاواي، وأطلق عليه العلماء اسم "Kamo`oalewa"، وهي كلمة من منطقة هاواي تعني "الجزء السماوي المتأرجح".

The #asteroid 469219 Kamo`oalewa (2016 HO3) orbits the Sun in such a way that it behaves as a quasi-satellite of Earth. New @NASA-funded research by @uarizona indicates that it could be a fragment of our Moon. Read more: https://t.co/LCc79dexYi pic.twitter.com/13yfiYciAi — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) November 12, 2021

وعلى الرغم من أن الجسم أصغر بحوالي 4 ملايين مرة مما يمكن للبشر رؤيته بالعين المجردة، بقطر لا يزيد عن 190 قدما (58 مترًا)، إلا أن مدار الكويكب يقترب من الأرض في شهر نيسان لمسافة تجعله واضحًا بما يكفي لرؤيته بتلسكوب قوي.

ويقترب القمر التائه إلى حوالي 9 ملايين ميل، أي 14.4 مليون كيلومتر من الأرض، وهي مسافة تبلغ حوالي 40 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.



كيف عرف العلماء أنه جزء من القمر؟

وحاول العلماء في بحثهم الجديد الكشف عن أسرار هذا الكويكب، من خلال دراسة الأنماط الباهتة للضوء المنعكس على سطحه.

Kamo`oalewa, an odd asteroid that orbits in lock-step with the Earth, may be a chunk of the Moon that was broken off during a huge, ancient collision.

Just imagine watching that happen...https://t.co/D5pVwOKkuW pic.twitter.com/AuRarCNPgO — Corey S. Powell (@coreyspowell) November 12, 2021



ووجد العلماء أن طيف ضوء الكويكب يتطابق مع عينات القمر من بعثات أبولو التابعة لناسا، مما يشير إلى أن الصخرة قد تكون قطعة تائهة من الحطام القمري.

A small piece of the moon may be orbiting the sun alongside Earth. This object, called Kamo‘oalewa, has an unexpected composition that hints it may have been chipped off the moon and tossed into orbit.⁠ pic.twitter.com/yZujHFljXh — Antrics (@Antrics_) November 12, 2021