إليكم خطر سماعة سامسونغ اللاسلكية على أذن مستخدميها





ووفقًا لعدة تقارير، تسببت سماعات الأذن الخاصة بالعملاق الكوري سامسونغ في حدوث التهابات في الأذن لبعض المستخدمين.



وكتب كريس ويديل من Android Central أنه أصيب بعدوى في الأذن بعد ارتداء سماعة سامسونج Galaxy Buds Pro وتسببت العدوى في حدوث تورم وإفرازات وألم ودرجة حرارة تزيد عن 102 درجة وكان ذلك قبل حوالي أسبوع من عودة أذن فيدل إلى طبيعتها على الرغم من أنه لا يزال يعاني من نوبات تهيج دورية. تلقت سماعات Galaxy Buds 2 و Galaxy Buds Pro من سامسونغ الكثير من المراجعات المميزة من النقاد والمشترين على حد سواء ولكن يبدو أنهما قد يواجهان مشكلات لا تتعلق بجودة الصوت.ووفقًا لعدة تقارير، تسببت سماعات الأذن الخاصة بالعملاق الكوري سامسونغ في حدوث التهابات في الأذن لبعض المستخدمين.وكتب كريس ويديل من Android Central أنه أصيب بعدوى في الأذن بعد ارتداء سماعة سامسونج Galaxy Buds Pro وتسببت العدوى في حدوث تورم وإفرازات وألم ودرجة حرارة تزيد عن 102 درجة وكان ذلك قبل حوالي أسبوع من عودة أذن فيدل إلى طبيعتها على الرغم من أنه لا يزال يعاني من نوبات تهيج دورية.

يبدو أن ويديل ليس وحده فهناك العديد من التقارير التي تفيد بأن مستخدمي Galaxy Buds Pro و Galaxy Buds 2 يعانون من نفس المشكلات والتي يبدأ الكثير منها كتهيج قبل أن يتطور الأمر إلى عدوى.



هناك أيضًا حالات لم تقم فيها سامسونغ برد الأموال للمستخدمين فحسب بل قامت أيضًا بدفع فواتيرهم الطبية مما يشير إلى أن الشركة تتقبل وجود خلل في سماعات الأذن على الرغم من أنها لم تعترف بذلك علنًا.



قال متحدث باسم سامسونغ إن الشركة غير متأكدة من موعد إصدار معلومات حول المشكلات المتعلقة بسماعات الأذن ولكن قد يتم توفير هذه المعلومات على الموقع في وقت لاحق نظرًا لكونها مشكلة شائعة.



أخيرا، ليس من المستغرب جدًا أن يتم تقديم دعوى قضائية جماعية ضد سامسونغ بسبب سماعتها Galaxy Buds Pro تدعي أن الخلل يؤدي إلى ردود فعل تحسسية مثل الحكة والحرقان والاحمرار والتقرح وأعراض أخرى مزعجة.