كيف تتأكد من أن الموقع الذي تزوره موثوق به وآمن على هاتفك؟

لم تكن الهواتف الذكية تستخدم بشكل شائع لتصفح الويب خلال السنوات الماضية ولكن مع تطور تلك الأجهزة وما توفره من سرعة وسهولة في الإستخدام باتت الخيار الإفتراضي عندما ترغب في أي شيء على الويب سواء الولوج لحسابك بالشبكات الإجتماعية أو التسوق أو المشاهدة أو تشغيل الألعاب المفضلة كل هذا أصبح سهلا بواسطة هاتفك الذي تحمله معك أينما كنت وهذا الإتجاه السائد يضعه الهاكرز في حسبانهم وبناءا عليه يقومون بتصميم مواقع ويب ضارة لإستهداف مستخدمي الهواتف الذكية، إذن كيف يمكنك معرفة ما إذا كان موقع الويب آمنًا أثناء استخدام الهاتف الذكي؟ وما هي العواقب إذا لم تفعل؟

ماذا يحدث في المواقع غير الآمنة؟يتخذ بعض الأشخاص نهجًا أكثر استرخاءً بالنسبة لأمانهم أثناء تصفحهم للإنترنت بواسطة هاتف ذكي. لأن في إعتقاداهم أن الهواتف يصعب إصابتها بالفيروسات على عكس أجهزة الكمبيوتر، لسوء الحظ، هذا خطأ يقوم الهاكرز باستغلاله وقد يكون التواجد على موقع ويب ضارًا مكلفًا بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه للتصفح وفيما يلي بعض التهديدات المحتملة:-الوقوع في عملية احتيالإذا اشتريت شيئًا من موقع ويب احتيالي فمن الواضح أن الهاكر لن يهتم بالجهاز الذي تستخدمه حيث أصبح إنشاء المتاجر الوهمية عبر الإنترنت أسهل من أي وقت مضى. وقد تم تصميم معظمها لاستهداف مستخدمي الهواتف الذكية.-سرقة كلمة المرورتم تصميم مواقع التصيد الاحتيالي لتظهر كمواقع ويب شرعية ولكن عندما تقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك فأنت في الواقع تتحدث إلى مجرم. يمكن أن يتسبب هذا في إفراغ أي شيء من حساب وسائل التواصل الاجتماعي إلى حسابك المصرفي وحتى سرقة هويتك وبياناتك الشخصية وتعد هذه المواقع الخبيثة أكثر فاعلية على الهواتف الذكية لأن الشاشة الصغيرة تساعد في إخفاء العيوب وعدم كشفها بسهولة.-يمكن أن يصاب هاتفك بفيروستعد البرامج الضارة مشكلة أكبر بكثير على أجهزة الكمبيوتر مقارنة بالهواتف الذكية. لكن هذا لا يعني أن الهاتف الذكي لا يمكن أن يصاب بفيروس. في كل مرة تقوم فيها بزيارة موقع ويب ضار فإنك بذلك تخاطر بأن جهازك سيبدأ في التصرف بشكل غريب نتيجة لذلك ولا تنسى أن هناك تطبيقات وروابط ضارة يمكنها أن تصل للكثير من خصوصيتك بالجهاز.كيفية التحقق مما إذا كان موقع الويب آمنًا على الهاتف الذكي؟يسهل التعرف على معظم مواقع الويب الضارة بشرط أن تعرف ما تبحث عنه، وفيما يلي ثماني طرق للتحقق مما إذا كان موقع الويب آمنًا على هاتفك الذكي.-ابحث عن الأخطاءبعض المواقع الضارة احترافية للغاية ولا يمكنك تحديد الغرض منها بمجرد النظر إليها. لكن معظمهم لديهم عيوب. على سبيل المثال، قد تلاحظ أخطاء إملائية أو صور عامة.من السهل تفويت هذه العيوب عند استخدام الهاتف الذكي. قبل تسليم أي معلومات ،من الجيد قضاء بعض الوقت في التعرف على الموقع بشكل أفضل قليلاً.-تحقق من بروتوكول HTTPSبروتوكول HTTPS يقوم بتشفير المعلومات أثناء مرورها من جهاز إلى آخر. إذا لم يكن موقع الويب مزودًا بـ HTTPS فمن المحتمل أن تتم سرقة أي معلومات تقدمها عبر هجوم Man-in-the-Middle أو الرجل في المنتصف وتذكر أن وجود HTTPS لا يعني أنك على موقع ويب شرعي. ولكن إذا كانت هذه الميزة مفقودة فمن المحتمل ألا يكون موقع الويب موثوقًا به.وتعرض جميع المتصفحات الشائعة قفلًا مغلقًا في شريط عنوان URL عند زيارة موقع ويب باستخدام HTTPS. إذا رأيت قفلًا مفتوحًا بدلاً من ذلك، يجب عليك الإبتعاد وفتح موقع آخر موثوق فيه.-احذر النوافذ المنبثقةيحب مجرمو الإنترنت استخدام النوافذ المنبثقة لجميع أنواع الأغراض الخبيثة. يمكن استخدامها لعرض الإعلانات التي يصعب الخروج منها أو يمكنهم خداعك لزيارة عنوان URL مختلف عن ذلك الذي طلبته، بالطبع ليست جميع النوافذ المنبثقة ضارة ولكن ما لم يكن لديك سبب للثقة في موقع الويب الذي تزوره فعادة ما تعني النوافذ المنبثقة أنه يجب تجنب الموقع.-ابحث عن طلبات الأذوناتإذا أراد أحد مواقع الويب الوصول إلى أي شيء على هاتفك بخلاف المتصفح فعليه أولاً الحصول على إذن منك. تطلب المواقع الشرعية الحصول على أذونات طوال الوقت لذلك لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر ولكن إذا طُلب منك تنزيل شيء ما أو توفير الوصول إلى معلومات يحتمل أن تكون خاصة فمن المهم متابعة الأمر بحذر.-تحقق من عنوان الـ URLيمكن التعرف على العديد من مواقع الويب الضارة بمجرد النظر إلى عنوان الـ URL ولكن غالبًا ما تحاول مواقع الويب المخادعة التنكر كمواقع شرعية باستخدام اسم مشابه للاسم الأصلي ولهذا يلجأ الهاكرز إلى أسماء دومينات متشابهة قليلا، إذا رأيت أيًا من هذه الأشياء فيجب تجنب موقع الويب والخروج سريعا.-استخدم محرك البحثيتم فهرسة جميع مواقع الويب الشرعية بواسطة جوجل. إذا كنت تبحث عن موقع ويب ولم تجد شيئًا فمن المحتمل أنك تبحث عن شيء ضار ولهذا، يمكنك الإعتماد على محركات البحث فهي مفيدة في التعرف على عمليات الاحتيال. ما لم تكن على موقع ذي سمعة طيبة للغاية يجب عليك دائمًا التحقق من آراء وتقييم العملاء قبل تسليم تفاصيل الدفع الخاصة بك.-نسخة للهاتفيتم الآن تحسين جميع مواقع الويب الاحترافية للاستخدام على الأجهزة المحمولة. هذا جزئيًا لأن جوجل لن ترسل الكثير من حركة المرور إلى موقع ويب إذا لم يكن لديه نسخة مخصصة للهواتف الذكية.إذا لاحظت أن أحد مواقع الويب لم يتم تحسينه ليناسب الشاشة الصغيرة، فيجب التعامل مع ذلك على أنه إشارة بضرورة التوقف، على سبيل المثال، إذا كان هناك متجر على الإنترنت لا يوفر نسخة لمستخدمي الهواتف الذكية، فقد يكون ذلك لأنه يخطط لسرقتهم.-استخدم أداة مساعدةفايروس توتال VirusTotal هو موقع ويب شهير يسمح لك بمسح أي رابط أو ملف أو حتى موقع وعنوان URL. سيخبرك إذا تم وضع علامة على أحد مواقع الويب على أنه ضار في الماضي. كما يسمح لك بفحص موقع الويب بنفسك باستخدام مجموعة واسعة من محركات مكافحة الفيروسات ذات السمعة الطيبة ومن المهم أن تعرف بأن هذا الموقع مصمم لإكتشاف البرامج الضارة لكنه لن يحذرك بالضرورة من وجود عمليات خداع أو تصيد احتيالي.