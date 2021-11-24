6 طرق تساعد بشحن الآيفون الخاص بك بشكل سريع

أزالت أبل الشاحن من الآيفون ومع ذلك، إذا ترغب في شحن هاتفك الذكي بشكل سريع سوف تحتاج للإعتماد على الشاحن والكابل المناسبين ولكن أين ستجدهما، الأمر ليس صعبا، توفر شركات شهيرة متخصصة في ملحقات الهواتف، شواحن مصممة لشحن أجهزة الآيفون ولكن يجب عليك التأكد من أن الشاحن الذي سوف تستخدمه يمكن الشحن بقوة 20 واط وهكذا سوف تضمن شحن جهازك بشكل سريع.درجة الحرارةالهواتف الذكية يمكنها معرفة درجة حرارة البيئة المحيطة ولهذا عندما ترتفع درجة حرارة جهاز الآيفون الخاص بك، سوف يقوم بالتعامل مع الأمر بشكل ذكي وسوف يعمل على إبطاء أو إيقاف عملية الشحن إلى أن تنخفض الحرارة العالية، ولهذا تحتاج إلى شحن جهاز الآيفون الخاص بك في مكان يتمتع بدرجة حرارة عادية وسوف يشحن بشكل سريع كما تجنب استخدام الجهاز أثناء عملية الشحن لأن هذا سوف يعمل على توليد حرارة زائدة.تمكين وضع الطيرانيمكن لوضع الطيران عند تشغيله في الهاتف أن يساعد في الشحن بشكل أسرع حيث يحاول جهازك بإستمرار الإتصال وارسال إشارة للأبراج في الوضع العادي ولكن عند تفعيل وضع الطيران، سوف يتوقف جهاز الآيفون الخاص بك عن استقبال الإشارة والإتصال بالأبراج الخلوية التي تستنزف جزء من شحن البطارية ولكن يجب أن تضع في الحسبان أن وضع الطيران يُحدث فرقا ولكن ليس بالشكل الذي تعتقده، حيث يعمل على تقليل عملية الشحن بضعة دقائق.الشحن اللاسلكيتدعم أجهزة الآيفون الحديثة الشحن اللاسلكي ومع ذلك أوصي بالإعتماد على طريقة الشحن التقليدية واستخدام منفذ لايتنينج في الجهاز، لماذا؟ لأن شاحن ماج سيف ربما يكون سريع ولكنه ليس بالسرعة التي سوف تحصل عليها عندما تعتمد على كابل شحن عادي لجهاز الآيفون الخاص بك، وإذا كنت ترغب في الشحن بشكل سريع فإلتزم بتلك الطريقة.اغلاق الجهازعندما تكون في عجلة من أمرك وترغب في شحن جهازك بشكل سريع، يمكنك الإعتماد على الحل الذي لا يفشل وهو شحن الجهاز بعد إغلاقه حيث يؤدي إيقاف تشغيل الآيفون إلى إيقاف التطبيقات والتحديثات من العمل بجانب عمليات أخرى يقوم بها نظام التشغيل والتي بالطبع تلتهم من شحن البطارية وتبطئ من عملية الشحن وبإغلاق الجهاز سوف تمنع كل تلك الأشياء وحينها سوف تتمكن من الحصول على شحن سريع.استخدام الجهاز أثناء الشحنالعديد من المستخدمين لا يستطيع أن يصبر إلى حين انتهاء عملية شحن أجهزتهم ولهذا يقومون بتوصيل الكابل لتبدأ عملية الشحن وأيضا مواصلة ما يفعلونه سواء تشغيل ببجي أو مشاهدة الفيديوهات المفضلة لديهم أو أي أنشطة أخرى ولكن هذا يؤدي لإهدار الطاقة التي تصل للجهاز بل ويضر بالآيفون الخاص بك حيث قد يسخن الجهاز وهذا يعني إما تلف أحد المكونات الداخلية أو قصر عمر البطارية، لذا عند شحن الهاتف، اتركه لكي ينعم ببعض الراحة ولا تستخدمه أثناء عملية الشحن.