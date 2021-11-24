في 2021... هذ هي أسرع 6 علامات تجارية نمواً

كان عام 2020 عاماً شيئاً على الكثير من الصناعات حول العالم، لكن 2021 شهد تحسناً ملحوظاً وزيادة في معدلات النمو، في رأيكم ما هي أسرع 6 علامات تجارية نمواً في 2021؟الإجابة على هذا السؤال نجدها في تقرير Kantar BrandZ السنوي لأفضل 100 علامة تجارية عالمياً ومن بين ما يزيد عن 150 صفحة هي حجم هذا التقرير الضخم، سنسلط الضوء فقط على العلامات التجارية الأسرع نمواً في 2021.-تسلا – Teslaاحتلت تسلا الأميركية المرتبة الأولى كأسرع علامة تجارية نمواً هذا العام بزيادة 275% في قيمتها عن العام الماضي لتصل إلى 42.6 مليار دولار مقارنة بـ 11.35 مليار دولار عام 2020، واحتلت المرتبة 47 ما بين أعلى 100 علامة تجارية عام 2021، وأصبحت العلامة التجارية الأكثر قيمة للسيارات في العالم.-تيك توك – Tik Tokفي المرتبة الثانية جاءت العلامة الصينية ومنصة التواصل الاجتماعي تيك توك بمعدل نمو 158% لتصل إلى 43.3 مليار دولار مقارنة بـ 16.88 مليار دولار عام 2020 الذي كانت الأفضل فيه، وتحتال المرتبة 45 بين أعلى 100 علامة تجارية في 2021.-Pinduoduoالمرتبة الثالثة كانت من نصيب العلامة التجارية الصينية أيضاً Pinduoduo بمعدل نمو 131% وتصل قيمتها إلى 21.73 مليار دولار مقارنة بـ 9.39 مليار دولار عام 2020، واحتلت المركز الـ 81 في قائمة أعلى 100 علامة تجارية للعام.و Pinduoduo هي منصة تقنية تركز على الزراعة، وتُعد الأكبر في الصين، تربط المنصة المزارعين والموزعين بالمستهلكين مباشرة عبر تجربة تسوق تفاعلية، وتم تأسيسها عام 2015 في شنجهاي بالصين، وفي عام 2019 وصل عدد المزارعين المشتركين فيها إلى 12 مليون مزارع.-Meituanالمرتبة الرابعة كانت من نصيب علامة تجارية صينية أيضاً وهي Meituan التي تندرج تحت قطاع التكنولوجيا، وصل معدل نمو العلامة التجارية الصينية إلى 119% ووصلت قيمتها إلى 52.37 مليار دولار مقارنة بـ 23.9 مليار دولار في 2020، واحتلت المركز الـ 34 ما بين أعلى 100 علامة تجارية في العالم.منصة Meituan هي منصة تسوق صينية للمنتجات الاستهلاكية المحلية في الصين، كذلك تقدم المنصة خدمات مختلفة مثل التوصيل والطعام والسفر والترفيه وغيرها من الخدمات التي تقدمها الشركة محلياً، وتملك الشركة مجموعة من المواقع والتطبيقات لخدماتها المختلفة، تم تأسيس Meituan عام 2010.-Moutaiعلامة صينية أخرى احتلت المرتبة الخامسة في قائمة أسرع 10 علامات تجارية نمواً في 2021، وهي شركة Moutai العاملة في مجال المشروبات والمواد الغذائية بمعدل نمو 103% لتصل قيمتها إلى 109.33 مليار دولار مقارنة بـ 53.76 مليار دولار عام 2020.واحتلت العلامة الصينية المركز الـ 11 بين أعلى 100 علامة تجارية لعام 2021، وبهذا أصبحت أكبر شركة مشروبات في العالم وأكبر شركة غير تقنية في الصين.شركة Kweichow Moutai Co هي شركة مملوكة جزئياً للدولة، ومتخصصة في إنتاج وبيع المشروب الكحولي Maotai baijiu، جنبًا إلى جنب مع إنتاج وبيع المشروبات والمواد الغذائية ومواد التعبئة والتغليف، ولها بعض الأبحاث لتطوير منتجات تكنولوجية متعلقة بمجال عملها.-إنستجرام - Instagramظهور آخر للشركات الأمريكية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي مع علامة إنستجرام التي نمت بنسبة 100% عن العام الماضي واحتلت المرتبة السادسة من حيث النمو.وصلت قيمة إنستجرام هذا العام إلى 82.9 مليار دولار مقارنة بـ 41.5 مليار دولار عام 2020، واحتلت المركز الـ 18 بين أعلى 100 علامة تجارية لعام 2021.إنستجرام هي شركة أميركية مملوكة لشركة ميتا "فيسبوك سابقاً" تقدم خدمات التواصل الاجتماعي عبر تطبيقها لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو.(عرب هاردوير)