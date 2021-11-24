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تكنولوجيا وعلوم
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
Lebanon 24
24-11-2021
|
11:00
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نشرت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب مقطع فيديو أظهرت فيه قدرات تحمل هاتف Surface Duo 2 الجديد لأقسى الاختبارات.
ومن بينها اختبار قدرات شاشته على تحمل الخدوش، فبعد أن حاول الخبير جرح شاشات الجهاز بأداة حادة حصلت تلك الشاشات على تقييم 6 من أصل 9 درجات، ما يعني أن الطبقات التي تغلفها تتمتع بدرجات حماية ممتازة من الخدوش مقارنة بشاشات أحدث الهواتف المطروحة حاليا.
كما بينت شاشات الهاتف أثناء الاختبارات أيضا قدرة ممتازة على مقاومة تأثيرات الحرارة، فبعد أن عرّضها الخبير للهب الولاعة لنصف دقيقة تقريبا لم يظهر على تلك الشاشات أثر يذكر، وبقيت تعمل بشكل ممتاز وتستجيب للأوامر اللمسية.
ومن الاختبارات الصعبة التي تعرض لها الهاتف أيضا أثناء تصوير الفيديو هو اختبار متانة الهيكل، فبعد أن حاول الخبير ثني هيكل الجهاز بقوة بكلتا يديه حافظ الجهاز على شكله تقريبا ولم يتعرض لتشوه يذكر.
أما اختبارات الزجاج الحامي لكاميرات الهاتف فقد بينت أن الزجاج غير قابل للخدش بسهولة حتى بالأدوات الحادة.
المصدر: روسيا اليوم
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