خلل في ويندوز يتيح التحكم بشكل كامل في أجهزة المستخدمين

أعلن موقع "Bleeping Computer" ثغرة أمنية خطيرة في إصدارات ويندوز من عملاق التكنولوجيا "مايكروسوفت"، بما في ذلك ويندوز 11 وويندوز 10 وويندوز سرفير 2022.تسببت مايكروسوفت بظهور عيب أكثر خطورة سعيها لإصلاح ثغرة أمنية أخرى، والأسوأ من ذلك، إنه من السهل جدًا تجاوز التصحيح الذي نشرته مايكروسوفت لحماية المستخدمين، بحسب الموقع.وأوضح الموقع أن ذلك ليس العيب الوحيد الذي تم رصده مؤخرًا على ويندوز، فقبل بضعة أشهر، عرّضت ثغرة عمرها 16 عامًا ملايين أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز للخطر، بحسب لاموقع.