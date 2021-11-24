تكنولوجيا وعلوم

الصين تكشف عن "قاتلة X6" المتطورة!

Lebanon 24
24-11-2021 | 23:00
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كشفت الصين مؤخرًا عن نموذجها الأحدث من السيارات التي ستطرح تحت علامة Avatr لتكون من بين أفضل المركبات من حيث المواصفات التقنية والفنية.

وتأتي هذه السيارات نتاج تعاون مشترك بين هواوي و Changan و CATL، والمميز فيها هو هياكلها الهاتشباك الانسيابية من الخلف، ما جعل البعض يشبهها بسيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو.
 
 
ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه السيارات بشكل موسع بعد، لكن العديد من الخبراء لاحظوا أنها حصلت على مصابيح متطورة جدًّا تعمل بأحدث تقنيات LED، كما جهزت بأنظمة إلكترونية حديثة تعمل على حمايتها من الحوادث بفضل الرادارات والكاميرات وحساسات المسافات.
 
 
 
وتعمل هذه السيارة بمحركات كهربائية متطورة تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 4 ثوان، كما جهزت ببطاريات حديثة تدعم الشحن المستمر باستطاعة تصل إلى 200 واط، وتمكنها من قطع مسافة 700 كلم بالشحنة الواحدة.
 
 
 
والأهم من كل ما سبق هو حصول هذه المركبات على نظام قيادة ذاتي مجهز بمعالجات قادرة على معالجة ترليون عملية في الثانية، أي أنه سيكون منافسًا قويًّا لأحدث أنظمة القيادة الذاتية في العالم.
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