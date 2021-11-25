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تكنولوجيا وعلوم
مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية في ويندوز 11
Lebanon 24
25-11-2021
|
02:00
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أضافت شركة مايكروسوفت مجموعة من الرموز التعبيرية أو الإيموجي إلى أحد إصدار من نظام التشغيل الخاص بها، لتكون بذلك إضافة مميزة للنسبة القليلة من المستخدمين الذين قاموا بتفعيل ويندوز 11 على أجهزتهم.
تضم مجموعة الرموز الجديدة الأسد، مشبك الورق، القلب، القطة، الأخطبوط، التاج، والبرغر، وغيرها. وتأتي بتصميم ثنائي الأبعاد بالرغم من أن الشركة كانت قد وعدت سابقًا بعملها على رموز تعبيرية جديدة ثلاثية الأبعاد على ويندوز 11.
ورغم إطلاق نظام ويندوز الأخير بتصميم عصري وحديث مع تغيرات كبيرة في طريقة العرض عن ويندوز 10، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت مايكروسوفت ستطلق رموز تعبيرية توازي تصميم نظامها الجديد من خلال تصميمات ثلاثية الأبعاد.
(عالم التقنية)
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