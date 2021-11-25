تكنولوجيا وعلوم

هاتف متطور يوفر ميزات التصوير الاحترافي لمستخدميه (فيديو)

Lebanon 24
25-11-2021 | 16:00
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كشفت شركة Tecno مؤخرًا عن هاتفها الأحدث الذي صممته ليقدم ميزات تصوير ممتازة بفضل كاميراته المتطورة.

ويتمييز هاتف tecno camon 18 من حيث قدرات التصوير بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة بدقة (64+12+8) ميغابيكسل، التي حصلت على عدسات متحركة لتوفير نقاء أكبر للقطات أثناء تصوير الفيديو عند الحركة، فضلا عن تجهيزها بعدسة خاصة للتصوير الفائق العرض، كما حصل الجهاز على كاميرا أمامية بعدسة عريضة دقتها 32 ميغابيكسل.
 
 
وزود الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وزنه 200 غ تقريبًا، وحصل على شاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 393 شمعة/م تقريبًا.

ويتمتع الهاتف بأداء ممتاز بفضل نظام Android 11، ومعالج Mediatek Helio G96، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
وحصل الجهاز أيضًا على منفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 2750 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطًا.
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