فورد تعلن عن منافس جبار لـ Toyota Hilux! (فيديو)

كشفت فورد عن سيارة Ranger الجديدة التي ستكون من بين أقوى المنافسين لمركبات Hilux الشهيرة من تويوتا.



وتتميز السيارة الجديدة بشكل كبير عن سيارات Ranger السابقة، إذ حصلت على تصميم مختلف للواجهات، وعلى مصابيح مميزة جدًّا تعمل بأحدث تقنيات LED، حتى هيكلها أصبح أكبر، وازدادت المسافة فيها بين محوري العجلات لتصبح 327 سم.

أما قمرة السيارة فحصلت على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لخمسة ركاب، وجهزت واجهة القيادة بزوج من الشاشات المتطورة، واحدة قبالة السائق وأخرى بمقاس 12 بوصة تتوضع بشكل طولي في منتصف الواجهة.

وجهزت فورد هذه المركبة بأحدث أنظمة المولتيميديا، ونظام لتوزيع شبكة Wi-Fi على الأجهزة الذكية، ونظام لتدفئة وتبريد المقاعد، ونظام يتحكم بحركة كل عجلة على حدة أثناء الحركة على الطرق الوعرة أو الرمال أو الثلوج، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة تعليق وفرامل متطورة تمكن السيارة من اجتياز أصعب الطرق.

وستطرح السيارة بنظامي دفع خلفي ورباعي، وعدة أنواع من المحركات منها محركات ديزل توربينية بسعة 2.0 ليتر، ومحركات ديزل توربينية بسعة 3.0 و3.2 ليتر، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 و6 سرعات، وعلب ميكانيكية بـ 6 سرعات.