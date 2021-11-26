ودعوا هواتف غالكسي نوت من سامسونغ!

ربما لن يقتصر اختفاء سلسلة غالكسي نوت من سامسونغ على هذا العام فقط، حيث تخطط الشركة للاستغناء عن سلسلتها بشكل كامل في المستقبل للتركيز على الأجهزة الأخرى.كانت الشركة الكورية قد اضطرت للاستغناء عن هاتف نوت 21 بسبب شح أشباه الموصلات ورقاقات المعالجة ورغبتها باستخدام المتاح منها في الهواتف القابلة للطي، لكن هذه الأزمة ستستمر وفقًا للجميع الأخبار حتى عامين قادمين ما يعني استمرار صعوبة تغطية كافة فئات الهواتف الرائدة للشركة.ويبدو أن هذا الأمر دفع شركة سامسونغ لقرار جريء بالاستغناء عن سلسلة نوت، وتعويض ذلك بإضافة مزايا القلم وغيرها من المصاحبة لسلسلتها مع هواتف جالكسي ألترا، ما يعني استمرار حصول نسخة ألترا من سلسلة S على دعم القلم كما حصل مع S21.وتقول صحيفة ETNews الموثوقة جدًا، إن سامسونغ قررت إلغاء سلسلة نوت من خطة الإنتاج الخاصة بها لعام 2022، ما يعني عدم ظهور هذه السلسلة بعد الآن ربما، خاصة مع ظهور مزايا القلم على هواتف ألترا لسلسلة S.ربما يكون هذا الأمر مخيبًا لعشاق سلسلة نوت الرائدة، لكنه بالنسبة للشركة سيكون فرصة للتركيز أكثر على الهواتف القابلة للطي في سلسلتي Z و Fold، خاصة أن الأخير يدعم القلم. ما يعني أن المستخدمين سيكون بإمكانهم الاستفادة من مزايا نوت مع الهواتف التقليدية في نسخة ألترا أو عبر الهواتف القابلة للطي.