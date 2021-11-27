تكنولوجيا وعلوم

ناسا تطلق مركبة أخرى نحو المحطة الفضائية الشهر القادم

Lebanon 24
27-11-2021 | 11:00
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أعلنت وكالة ناسا عن نيتها إطلاق مركبة شحن نحو المحطة الفضائية الدولية في شهر كانون الأول المقبل.
وقال بيان صادر عن الوكالة "في الـ 21 من كانون الأول المقبل، بتمام الساعة 5:06 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (13:06 بتوقيت موسكو)، من المقرر إطلاق صاروخ من نوع Falcon 9 من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، الصاروخ سيحمل إلى الفضاء مركبة شحن من نوع Dragon .. ستحمل المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية أطعمة ومياها ومعدات ضرورية لإجراء التجارب العلمية".
وأضاف البيان "المركبة من المفترض أن تلتحم بالمحطة الفضائية في 22 كانون الأول، بتمام الساعة 4:30 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (12:30 بتوقيت موسكو)، وستبقى في الفضاء لمدة شهر تقريبا، وبعد انفصالها عن المحطة ستعود نحو الأرض لتهبط في المحيط الأطلسي".
ومن بين المعدات التي ستنقلها هذه المركبة إلى المحطة ستكون هناك طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد مصممة لاستخدام المواد الحيوية في إنتاج بنى معقدة مثل الجلد أو الأوعية الدموية، والتي يمكن استعمالها في المستقبل لإنقاذ الناس في حال تعرضهم للجروح أو الحروق البالغة.
المصدر: روسيا اليوم
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