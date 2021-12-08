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تكنولوجيا وعلوم
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
08-12-2021
|
16:00
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أعلن وكلاء شركة Mini الألمانية عن نيّة الشركة طرح سيارتها الكهربائية الجديدة في روسيا وعدة أسواق عالمية أخرى.
من حيث المظهر تحافظ السيارة الجديدة على الملامح الخارجية المعروفة لسيارات Mini الشهيرة، إذ أتت بهيكل شبيه إلى حد كبير بهياكل سيارات Cooper الأخيرة، لكنها حصلت على بعض التعديلات الطفيفة على شكل الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، وجهزت بمصابيح LED متطورة بنظام توجيه الإضاءة.
أما قمرة هذه السيارة فأتت آية في التطور والحداثة، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية متطورة بمقاس 8.8 بوصة موضوعة في إطار دائري في منتصفها، إضافة إلى شاشة بمقاس 5 بوصات قبالة السائق، وجهزت بشاشة شفافة موضوعة أعلى المقود لمساعدة السائق على التعرف على وجهات الطريق ومؤشرات السرعة.
وحصلت هذه المركبة على نظام تشغيل عن بعد، واحدث أنظمة المولتيميديا، ونظام شحن لاسلكي للهواتف، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظامين مختلفين للقيادة في الوضع العادي أو الرياضي، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وجهزتها Mini بمحرك كهربائي بعزم 184 حصانا، وبطارية تكفيها لتقطع مسافة 234 كلم بالشحنة الواحدة، وأنظمة طي أوتوماتيكي للمرايا، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد.
المصدر: روسيا اليوم
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