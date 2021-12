حجم النيزك لا يحدد مدى قوة فتكه... دراسة تسلط الضوء

بحسب دراسة جديدة نشرتها دورية "جورنال أوف جيولوجيكال سوسيتي Journal of the Geological Society في لندن، فإن تكوين الصخور التي يضربها النيزك عند وصوله إلى الأرض يحدد مدى فتك تأثيره، وليس حجمه فقط.فبعد أن قام الباحثون من جامعة ليفربول وزملاؤهم من المعهد التكنولوجي والطاقة المتجددة الإسباني Spain’s Technological and Renewable Energy Institute، بتحليل تأثير النيازك التي ضربت الأرض على مدى الـ 600 مليون سنة الماضية، وجدوا أن تلك النيازك التي تصطدم بالصخور الغنية بالفلسبار البوتاسي potassium feldspar، تؤدي دائما إلى الانقراض الجماعي بغض النظر عن حجم النيزك نفسه.النيازك سبب الانقراضات الجماعيةيشير تاريخ السجل الجيولوجي للأرض أنه ومنذ نحو 66 مليون سنة تعرضت الأرض إلى حدث يعرف بالانقراض الجماعي mass extinction، والذي اعتبر انقراض واسع النطاق للأنواع الحيوانية والنباتية في فترة زمنية قصيرة من الناحية الجيولوجية ونهاية تواجد أنواع متعددة من الكائنات الحية من على كوكب الأرض.إضافة إلى ذلك فقد حدثت في الأرض انقراضات جماعية خمس أخرى، والتي تعرف بالانقراضات الصغيرة.وبحسب بيان صحفي لجامعة ليفربول University of Liverpool فقد تعرضت الأرض لقصف النيازك طوال تاريخها الطويل والبالغ نحو 4.5 مليار سنة، مما أدى إلى توليد الغبار في الغلاف الجوي وتغطية السطح بالحطام، وهو ما يعتبره العلماء سببا رئيسيا لأحداث الانقراضات الجماعية التي شهدتها الأرض، إضافة لأسباب كونية ومناخية أخرى.وكما جاء في تقرير موقع ساينس ألرت Science Alert فإنه عادة ما تُعزى حالات الانقراض الجماعي هذه إلى تأثير فصول الشتاء، حيث تخمد كميات هائلة من الأرض المتفجرة ضوء الشمس وتجوع النباتات والطحالب ويغرق الكوكب في البرودة.أما بالنسبة لتأثيرات النيازك في أحداث الانقراض الجماعي فقد كان ذلك يحدث بنسب مختلفة، بل ان بعض النيازك التي ضربت الأرض لم تحدث انقراضا. ولهذا فقد أراد الفريق في هذه الدراسة معرفة سبب تأثير بعض النيازك المؤدي لانقراض جماعي مثل ذلك الذي قتل الديناصورات، بينما كان البعض الآخر أقل فتكا، وهذا ما كان من الأمور التي حيرت العلماء.يقول الدكتور كريس ستيفنسون من كلية علوم الأرض والمحيط وعلوم البيئة في جامعة ليفربول، المؤلف الرئيسي للدراسة "لعقود من الزمن، كان العلماء في حيرة من أمرهم بشأن تسبب بعض النيازك في انقراضات جماعية، والبعض الآخر، حتى النيازك الكبيرة، لا يفعل ذلك".