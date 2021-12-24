كيف ترسل رسالة واتساب بدون حفظ الرقم؟

ماذا ستفعل في موقف يتعين عليك فيه إرسال موقعك إلى شخص ما، هل تحفظ رقمهم وترسل موقعك المباشر على WhatsApp؟ هذه عملية تستغرق وقتًا طويلاً فقط لإرسال موقع بسيط أو حتى رسالة إلى رقم غير معروف على WhatsApp.هذه إحدى أسهل الحيل لإرسال رسالة على WhatsApp دون حفظ الرقم على iPhone.مرة أخرى ستعمل هذه الميزة على جميع أجهزة iPhone التي تعمل بأحدث إصدار من iOS.إذا تلقيت مكالمة من رقم غير معروف تريد إرسال الرسالة إليه، فما عليك سوى الانتقال إلى المكالمات الأخيرة والنقر على الزر "i" الموجود أمام الرقم الذي تريد إرسال رسالة واتساب إليه.ثم انقر فوق خيار مكالمة الفيديو وحدد واتساب، بمجرد بدء مكالمة فيديو انتقل إلى WhatsApp ، Calls، وانقر فوق الزر "i" ثم انقر فوق رمز الرسالة في الزاوية اليمنى العليا، من هنا يمكنك إرسال رسالة نصية إلى شخص ما على WhatsApp دون حفظ رقمه.مرة أخرى يمكن استخدام هذه الخدعة على كل من أجهزة Android و iOS المتصلة بجهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول.لاستخدام هذه الخدعة فأنت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر به اتصال إنترنت نشط.قم بتسجيل الدخول إلى WhatsApp web ثم افتح علامة تبويب جديدة.في علامة التبويب الجديدة استبدل أول رقم أو رقمين برمز البلد والأرقام العشرة التالية برقم الهاتف الذي تريد إرسال رسالة إليه.إذا كنت تريد إرسال رسالة نصية إلى شخص ما في الهند، فسيكون الرمز 91، وبالمثل، إذا كنت تريد إرسال رسالة نصية إلى شخص ما في باكستان، فسيكون أول رقمين 92.وسيؤدي هذا إلى فتح نافذة جديدة، حيث سيتم أيضًا إرسال رسالة على واتساب إلى الرقم المذكور، بعد ذلك انقر فوق متابعة للدردشة.سيؤدي هذا إلى فتح ويندوز جديد، وإذا كان لديك تطبيق ويب واتساب مثبتًا بالفعل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فيمكنك بدء المراسلة.إذا لم يكن الأمر كذلك يمكنك تنزيل تطبيق واتساب لسطح المكتب أو النقر فوق استخدام واتساب ويب لإرسال رسالة نصية إلى رقم على واتساب دون حفظه.لاحظ أنه بمجرد البدء في إرسال رسائل نصية إلى الشخص على ويب واتساب، ستكون الدردشة أيضًا متاحة على هاتفك الذكي.باستخدام أي من هذه الحيل، يمكنك إرسال رسالة واتساب إلى رقم غير محفوظ.