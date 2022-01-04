تكنولوجيا وعلوم

كيف يمكن العثور على الهاتف في حال فقدانه؟

Lebanon 24
04-01-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-903558-637768729961399421.jpg
Doc-P-903558-637768729961399421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصبح العثور على الهاتف في المفقود أسهل من ذي قبل، حتى وإن كانت البطارية فارغة تمامًا والهاتف مغلق، حيث أن ذلك يحدث عادة وقد يختفي الهاتف مثله مثل باقي الأجهزة في المنزل مثل أجهزة التحكم عن بعد، لذلك الحل هو جهاز "إيرتاغز" الذي تنتجه شركة أبل.

ويعتمد الجهاز الصغير على خاصية التتبع من خلال نظام "جي بي إس"، ليساعدك على تحديد موقع أي شيء تريده، إذ يمكن تركيب الجهاز على مختلف الأشياء، مثل الهاتف، أو طوق حيوانك الأليف، أو حتى جهاز التحكم عن بعد.

وعلى الرغم من فعالية هذا الجهاز في تتبع الهاتف، فإنه أثار مخاوف أمنية، إذ من الممكن تعليقه على حقيبة مثلاً، وتتبع أي شخص، أو تثبيته على سيارة لتتبعها وسرقتها لاحقا، بحسب سكاي نيوز عربية.

أما الطريقة الأخرى التي يمكنك بها تحديد موقع هاتفك المحمول، حتى وإن كان مغلقا، فهي من خلال خاصية Find My المتاحة على أجهزة آيفون.

يشار إلى أن إمكانية الاعتماد على هذه الخاصية لتحديد موقع الهاتف إذا كان مغلقاً، غير متاحة إلا على أجهزة آيفون 11، والإصدارات الأحدث، بما في ذلك جميع طرز آيفون 11 و12 و13، التي تعمل بنظام iOS 15.

يمكنك التأكد من تشغيل هذه الخاصية، من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم النقر على اسمك، ثم Find My. وهنا يجب التأكد من تشغيل Find My iPhone وFind My Network، وSend Last Location. وهذه الخاصية الأخيرة تقوم بإرسال موقع هاتفك لحسابك على أبل، عندما تكون البطارية على وشك النفاد.

وبالنسبة لأجهزة أندرويد، فإن خاصية “العثور على جهازي” Find My Device تعمل بشكل تلقائي عندما تتم إضافة حساب غوغل لأي جهاز أندرويد.

تأكد من تسجيل دخولك لحساب غوغل، وأن تكون متصلاً بالإنترنت من خلال باقة هاتفك أو Wifi، وأن تكون خاصية الموقع Location تعمل، ثم شغل خاصية “العثور على جهازي”.

يمكنك أيضا اتباع خطوات عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك، بالولوج إلى android.com/find، ثم تسجل الدخول لحساب غوغل الخاص بك، والضغط على علامة “الهاتف الضائع” الموجودة في أعلى الشاشة، وسيتم إرسال تنبيه إلى هاتفك، وسيمكنك حينها أن ترى على الخريطة الموقع الموجود به هاتفك.

كما يمكنك أن تشغل خاصية “تشغيل الصوت”، ليرن هاتفك بأعلى صوت ممكن لمدة 5 دقائق حتى تتمكن من إيجاده.
 
(هاشتاق عربي)
 
 

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2022-01-03
13:00 | 2022-01-03
11:00 | 2022-01-03
09:38 | 2022-01-03
08:00 | 2022-01-03
05:00 | 2022-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website