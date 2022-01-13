تكنولوجيا وعلوم

رسميًّا... OnePlus تكشف عن أحد أفضل هواتف أندرويد (فيديو)

Lebanon 24
13-01-2022 | 16:00
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اشتهرت OnePlus في السنوات الأخيرة بطرحها هواتف أندرويد بمواصفات ممتازة وأسعار منافسة جدًّا بالنسبة لتلك المواصفات، وقررت هذه السنة تكرار التجربة مع هاتفها الجديد.

ويأتي هاتف OnePlus 10 Pro الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163/73.9/8.6) ملم، ووزنه 200 غ.

أما شاشته فأتت  LTPO2 AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (3216/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبًا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير واقعية ممتازة للصور والفيديوهات.

ويعمل الجهاز بكفاءة ممتازة مع شبكات الإنترنت ومع مختلف أنواع البيانات بفضل نظام Android 12، ومعالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابيات، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
 
 
ويتميز الهاتف بكاميرته الأساسية التي أتت بثلاث عدسات بدقة (50+48+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، فضلًا عن تجهيزه بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 80 واطًّا.
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