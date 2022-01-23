تكنولوجيا وعلوم

"واتساب" تعلن عن ميزة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء المستخدمين

Lebanon 24
23-01-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-910493-637785609230525525.jpg
Doc-P-910493-637785609230525525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعمل تطبيق التراسل "واتساب" على ميزة منتظرة تتيح لمستخدميه ترحيل ‏محفوظات المحادثات من هاتف "أندرويد" إلى "آيفون".‏

جرى الكشف عن هذه الميزة لأول مرة في أحدث إصدار تجريبي من "واتساب"، الذي يحمل رقم (22.2.74) الخاص بهواتف "آيفون"، والإصدار التجريبي (2.21.20.11) لهواتف "أندرويد".

يشير كلا التحديثين إلى ميزة قد تتيح نقل محادثات "واتساب" من "أندرويد" إلى "آيفون" باستخدام تطبيق "Move to iOS".

كما شارك موقع "وابيتا إنفو" بضع لقطات شاشة توضح الشكل الذي قد تبدو عليه الميزة.

سيطلب "واتساب" الإذن قبل بدء عملية نقل محفوظات الدردشة، بعد ذلك سيطلب من المستخدم إبقاء التطبيق مفتوحا وكذلك هاتفه أثناء ترحيل محادثاته.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2022-01-24
16:00 | 2022-01-23
14:00 | 2022-01-23
12:00 | 2022-01-23
10:00 | 2022-01-23
08:00 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website