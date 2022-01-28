تكنولوجيا وعلوم

جمعت بين القوة والمظهر العصري... تعرفوا إلى سيارة "بي إم دبليو" الجديدة! (فيديو)

Lebanon 24
28-01-2022 | 11:00
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من بين أبرز سيارات الكروس أوفر الصغيرة التي ظهرت مؤخرا جاءت سيارة BMW X2 التي جمعت بين القوة والمظهر العصري.

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل بطول 4 أمتار و26 سم تقريبا، ارتفاعه 152 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 267 سم، وجهزت بصندوق أمتعة خلفي بسعة 470 ليترا، وعجلات رياضية عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 16 و18 إنشا.

أما قمرتها فحصلت على بعض التعديلات مقارنة بقمرة X2 التي طرحت العام الماضي، إذ أصبحت الشاشة الرئيسية بارزة من منتصف واجهة القيادة، وزودت بأحدث التقنيات وميزات تسمح بتقسيمها لـ 3 أقسام للتحكم بأنظمة التوجيه ومشاهدة صور الكاميرات والتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة القيادة بنفس الوقت.

كما حصلت السيارة على أنظمة فرامل معدّلة، وأنظمة تساعد على التحكم وبحركتها وركنها عبر الهاتف الذكي، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام للتحكم بالمحرك وأنظمة التكييف عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام يحافظ أوتوماتيكيا على المسار على الطرقات السريعة، ونظام فرملة آلي لتفادي اصطدام المركبة بالسيارات والمشاة في الحالات الطارئة.

وستطرح من هذه المركبة عدة نماذج، نموذج مجهز بمحركات بسعة 2.0 ليتر بعزم 192 حصانا، ونموذج بمحركات ديزل تولد عزما يعادل 190 حصانا، ونموذج بمحرك توربيني بعزم 231 حصانا، ونموذج بمحرك هجين اقتصادي في استهلاك الوقود، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية بست سرعات وعلب أوتوماتيكية بـ 7 و8 سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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