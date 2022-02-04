تكنولوجيا وعلوم

"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)

Lebanon 24
04-02-2022 | 16:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد نوكيا لإطلاق هاتف منافس لأحدث هواتف سامسونغ متوسطة الفئة من حيث المواصفات والسعر.

وسيجهز هاتف  G21 بنسخته الجديدة بشاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها 2400/1080 بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا، وبهيكل بأبعاد (166/79/9) ملم، وزنه 199 غ.

وسيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) بيكسل، فيها عدسة خاصة لتصوير الماكرو، أما الكاميرا الأمامية له فستأتي بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويضمن أداءه الجديد نظام تشغيل Android 11، ومعالج MediaTek Helio P65، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC4، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كما ستزوده نوكيا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-02-04
12:19 | 2022-02-04
11:00 | 2022-02-04
08:00 | 2022-02-04
05:00 | 2022-02-04
02:00 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website