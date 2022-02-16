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تكنولوجيا وعلوم
Private Story Like... ميزة جديدة وملفتة من انستغرام
Lebanon 24
16-02-2022
|
02:00
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طرحت منصة انستغرام ميزة جديدة يطلق عليها Private Story Like، والتي تتيح للمستخدمين الإعجاب بقصص انستغرام الخاصة بشخص معين دون إرسال رسالة مباشرة إليه.
وفي السابق كان أي رد أرسلته إلى شخص ما حول قصة - سواء كان رمزًا تعبيريًا أو رسالة كاملة - يظهر كرد في صندوق الوارد الخاص به ؛ باستخدام هذه الميزة الجديدة ، يمكنك إظهار بعض التقدير لقصة ما دون انسداد الرسائل المباشرة الخاصة بالمستخدم حسبما نقل موقع The verege.
وقال آدم موسيري، رئيس انستغرام، في مقطع فيديو: " أثناء استعراضك للقصص ، بين إرسال رسالة وتلك الطائرة الورقية الصغيرة ، سيكون هناك رمز قلب". "وإذا نقرت عليه ، فسيتم إرسال إعجاب لمؤلف تلك القصة ، وسيظهر هذا الإعجاب في ورقة العارض ، وليس في سلسلة رسائل DM الخاصة بك معهم."
المصدر: اليوم السابع
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