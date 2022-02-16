تكنولوجيا وعلوم

Private Story Like... ميزة جديدة وملفتة من انستغرام

Lebanon 24
16-02-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-918962-637805881753995657.jpg
Doc-P-918962-637805881753995657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طرحت منصة انستغرام ميزة جديدة يطلق عليها Private Story Like، والتي تتيح للمستخدمين الإعجاب بقصص انستغرام الخاصة بشخص معين دون إرسال رسالة مباشرة إليه.
 
وفي السابق كان أي رد أرسلته إلى شخص ما حول قصة - سواء كان رمزًا تعبيريًا أو رسالة كاملة - يظهر كرد في صندوق الوارد الخاص به ؛ باستخدام هذه الميزة الجديدة ، يمكنك إظهار بعض التقدير لقصة ما دون انسداد الرسائل المباشرة الخاصة بالمستخدم حسبما نقل موقع The verege.

وقال آدم موسيري، رئيس انستغرام، في مقطع فيديو: " أثناء استعراضك للقصص ، بين إرسال رسالة وتلك الطائرة الورقية الصغيرة ، سيكون هناك رمز قلب". "وإذا نقرت عليه ، فسيتم إرسال إعجاب لمؤلف تلك القصة ، وسيظهر هذا الإعجاب في ورقة العارض ، وليس في سلسلة رسائل DM الخاصة بك معهم."

 
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2022-02-16
08:00 | 2022-02-16
05:00 | 2022-02-16
23:00 | 2022-02-15
16:00 | 2022-02-15
14:00 | 2022-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website