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تكنولوجيا وعلوم
بهذه الطريقة تجعل صوت الآيفون "أعلى"
Lebanon 24
17-02-2022
|
05:00
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أضافت أبل العديد من الميزات الجديدة إلى أجهزة آيفون مع آخر تحديث لنظام التشغيل iOS 15، كما أن العديد من المميزات في طريقها مع تحديث iOS 15.4 القادم، ومع ذلك هناك ميزة واحدة كانت تتمتع بها أجهزة آيفون لفترة من الوقت أو يمكننا بدلاً من ذلك تسميتها ميزة مخفية.
الميزة المعنية هي القدرة على تعزيز إخراج الصوت من مكبرات الصوت، حيث الآن تحتوى أجهزة آيفون الحديثة بالفعل على مكبرات صوت استريو وهي أيضًا بصوت عالٍ بدرجة كافية، لكن على الرغم من ذلك إذا شعرت أنه كان من الأفضل لو كان الصوت أعلى قليلاً، فإن إعداد التعادل البسيط يمكن أن يفعل ذلك من أجلك.
لكن يجب ملاحظة أنه يؤدي تغيير إعداد المعادل إلى تعزيز الصوت من البرنامج فقط ، ولكن إذا تم حظر مكبرات الصوت بسبب الغبار أو تلفها ، فقد تحصل على إخراج معزز.
خطوات لزيادة خرج مكبر صوت أيفون
1. افتح جهاز آيفون الخاص بك واضغط على الإعدادات
2. افتح الموسيقى → Eq → اضغط على خيار "وقت متأخر من الليل"
3. عد للخلف وأوقف تشغيل خيار Sound Check
يمكنك الآن الرجوع إلى مشغل الموسيقى أو أي تطبيق وسائط وبدء تشغيل ملف الوسائط، وستلاحظ زيادة طفيفة فى إخراج الصوت.
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