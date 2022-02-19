تكنولوجيا وعلوم

ميزة طال انتظارها منذ 11 عاما.. هذا ما سيسمح به "سناب شات"

Lebanon 24
19-02-2022 | 02:00
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أعلن تطبيق الفيديوهات "سناب شات" عن طرحه الأسبوع المقبل ميزة ظل ينتظرها الملايين من ‏مستخدميه منذ إطلاقه في عام 2011.‏

 

وأكد التطبيق أخيرا أنه سيسمح للمستخدمين بتغيير "اسم المستخدم" الخاص بهم، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 شباط الجاري، على هواتف "آيفون" و"أندرويد"، وفقا لموقع "ذا فيرج".

 

وسيتمكن المستخدمين من تغيير "اسم المستخدم" الخاص بهم، دون أن يؤثر ذلك على قائمة أصدقائهم أو رمز "سناب" أو الذكريات، كما تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين ترك الاسم الذي استخدموه في الأصل، دون حاجتهم إلى إنشاء حساب جديد، بحسب بيان رسمي من شركة "سناب" الأمريكية.

i finally changed my snap username no more minion_yahi pic.twitter.com/pSP5JwknTj

 
 

ومن أجل تغيير اسم المستخدم في "سناب شات"، يجب التوجه إلى شاشة الملف الشخصي من خلال النقر على أيقونة "بيتموجي" في الزاوية اليمنى العليا من الكاميرا، ثم النقر على رمز الترس، ثم على "اسم المستخدم" واختيار "تغيير اسم المستخدم".

 

لكن تلفت شركة "سناب" في بيانها أنه لا يمكن تغيير "اسم المستخدم" إلا مرة واحدة في العام، كما أنه لا يمكن اختيار اسم تم استخدامه في الماضي، حتى لو كان بواسطة نفس المستخدم.

المصدر: سبوتنيك
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