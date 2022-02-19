تكنولوجيا وعلوم

اكتشاف بقايا مجرة ابتلعتها درب التبانة

Lebanon 24
19-02-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-920387-637808832464074959.jpg
Doc-P-920387-637808832464074959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رصدت مركبة الفضاء "غايا" بقايا اصطدام كوني قديم في درب التبانة، كاشفة عن مجرة غير معروفة سابقا.

وامتصت درب التبانة مجرة "بونتوس" والتي لم تكن معروفة، وقامت بجذبها وتدميرها منذ حوالي 10 مليارات عام.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان، إن "أحداثا مثل هذا الاندماج مهمة للتعرف على مجرة درب التبانة، لأنها تُظهر (شجرة عائلة) المجرات الأصغر التي ساعدت في جعل مجرتنا على ما هي عليه اليوم".
 
وأضاف البيان: "ستكشف حركات النجوم والأشياء الأخرى القريبة منا بدورها رؤى حول تكوين مجرة درب التبانة وتشكلها وتطورها"، وفقما نقل موقع "سبيس" المتخصص بأخبار الفضاء.

وتم التوصل للاكتشاف العلمي المثير من خلال دراسة هالة درب التبانة، وهي منطقة مليئة بالعناقيد الكروية للنجوم القديمة، وتلك ذات المعادن ذات التردد المنخفض.
 
وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أنه "عندما تسقط مجرة أجنبية في منطقتنا، فإن قوى الجاذبية الكبيرة المعروفة باسم قوى المد والجزر تفصلها عن بعضها. إذا سارت هذه العملية ببطء، فإن النجوم من المجرة المندمجة ستشكل تيارا نجميا واسعا يمكن تمييزه بسهولة في الهالة. أما إذا سارت العملية بسرعة، فستكون نجوم المجرة المندمجة أكثر تشتتا في جميع أنحاء الهالة ولن تكون واضحة".

ولا تعد النجوم الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها اكتشاف مجرة مدمجة، فإذا كان الدخيل يحتوي على نجوم كروية أو مجرات تابعة صغيرة، فقد تظهر أيضا في الهالة الخاصة بدرب التبانة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2022-02-19
14:00 | 2022-02-19
12:00 | 2022-02-19
10:00 | 2022-02-19
09:05 | 2022-02-19
08:00 | 2022-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website