تكنولوجيا وعلوم

طرح نسخة جديدة من "ويندوز 11" قريبا... لن يتم تحميلها إلا بهذه الشروط

Lebanon 24
20-02-2022 | 11:00
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تستعد شركة "مايكروسوفت" الأميركية لطرح نسخة جديدة من "ويندوز 11"، والذي سيتعين من أجل ‏تحميله الموافقة على شروط خاصة.‏
ويجب على المستخدمين إنشاء في البداية حساب على "مايكروسوفت" من أجل تحميل "ويندروز 11 برو"، بحسب مدونة رسمية، وهي خطوة لن تتوافق مع الكثير ممن يأملون في تجنب بيانات "مايكروسوفت" وجمع بيانات القياس عن بُعد في "ويندوز".
وتنصح "مايكروسوفت" بعدم استخدام حساب وهمي من أجل تحميل "ويندوز 11 برو" على حواسيبهم.
كما تشترط "مايكروسوفت" ضرورة الاتصال بشبكة الإنترنت من أجل إعداد "ويندوز 11 برو".
ومن المحتمل أن يتم طرح نظام "ويندوز 11 برو" خلال الأشهر المقبلة.
وتم تقديم "ويندوز 11"، في شهر حزيران 2021، مع تغييرات ملحوظة في الواجهة.
 
المصدر: سبوتنيك
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