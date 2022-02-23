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تكنولوجيا وعلوم
أطول من مجرتنا... اكتشاف أكبر مجرة في الكون!
Lebanon 24
23-02-2022
|
05:00
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اكتشف علماء الفلك أكبر مجرة معروفة يبلغ حجمها 153 مرة حجم مجرتنا درب التبانة، وهي المجرة المسماة Alcyoneus، التي تبعد حوالي 3 مليارات سنة ضوئية عن الأرض ويبلغ طولها حوالي 16.3 مليون سنة ضوئية، وبالمقارنة، يبلغ طول مجرة درب التبانة أقل بقليل من 106000 سنة ضوئية.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم التعرف على Alcyoneus على أنها مجرة راديوية عملاقة، وتحتوي على مجرة مضيفة جنبًا إلى جنب مع نفاثات وفصوص ضخمة تندلع من مركزها.
لا يُعرف الكثير عن هذه المجرات الراديوية الغامضة، لكن الخبراء يعتقدون أن النفاثات والفصوص المرتبطة بها هي نتيجة ثانوية لثقب أسود فائق الكتلة نشط في مركز المجرة.
يُعرف الثقب الأسود بأنه "نشط" عندما يأكل مادة من قرص عملاق من المواد حوله، ومع ذلك، لا تنتهي كل هذه المواد إلى ما منطقة وراء أفق الحدث بالثقب الأسود، لأن جزءًا صغيرًا يتم توجيهه من المنطقة الداخلية للقرص إلى القطبين، حيث يتم دفعه في الفضاء على شكل دفعات من البلازما المتأينة.
هذه النفاثات قادرة على السفر لمسافات شاسعة بسرعة الضوء، قبل أن تنتشر في فصوص عملاقة مشعة للراديو، وعلى الرغم من حجم Alcyoneus، فإن نوع فصوص الراديو التي يصدرها ليس بعيدًا عن المألوف. من المعروف أيضًا أن مجرتنا درب التبانة لها فصوص راديو خاصة بها.
لكن أحد أكثر الأشياء غموضًا حول Alcyoneus والمجرات الضخمة الأخرى مثلها هو كيف تنمو بشكل كبير جدًا، ويأمل الباحثون بقيادة مرصد لايدن في هولندا أن يساعد اكتشافهم للمجرة في تسليط الضوء على كيفية تشكل المجرات الراديوية ولماذا تكون كبيرة جدًا.
المصدر: اليوم السابع
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