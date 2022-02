"انترنت الاجسام"... تكنولوجيا حديثة قد تبدل نمط وأسلوب الحياة

قالت "الجزيرة" انه من المتوقع أن ينمو سوق "إنترنت الأشياء" (IoT) العالمي في مجال الرعاية الصحية إلى 446.52 مليار دولار بحلول عام 2028، وذلك حسب ما ذكرت منصة "فورتشن بيزنس إنسايتس" (Fortune Business Insights) مؤخرا.ويعتبر "إنترنت الأجسام" (Internet of Bodies) جزءا لا يتجزأ من إنترنت الأشياء؛ وساعد على نشوء وتطور هذا المصطلح الجديد وجود العديد من الأجهزة المعدة خصيصا للجسد البشري مثل الأجهزة المستخدمة في رصد اللياقة البدنية كساعات اليد، وأجهزة رصد دقات القلب، وأجهزة قياس ضغط الدم، والرقاقات الدقيقة المزروعة في الجسم لمراقبة عمل الجهاز الهضمي، وأجهزة تحفيز الدماغ، وغيرها الكثير من الأدوات والأجهزة المصممة خصيصا لمراقبة حركة الجسد البشري وأدائه، الذي يتم التعامل معه على أنه نظام حاسوبي قابل للمراقبة وإعادة البرمجة.وإنترنت الأجسام -بتعريف يسير له- هو الربط بين الأجهزة الموجودة داخل جسد الإنسان وحوله عبر توفير اتصال آمن بينهما، وهذا الاتصال ينقل معلومات وبيانات بالغة الأهمية عن حالة الجسد البشري وصحته الحالية والمستقبلية، مما يسهم في علاج كثير من الأمراض أو التنبؤ بحدوثها قبل وقوعها، إضافة إلى متابعة الحالات المرضية وتشخيصها بشكل فوري وبدقة متناهية، وذلك كما ذكرت منصة "آي أو تي فور أول" (IOT for all) مؤخرا.ويمكن أن تساعد هذه السيول المتدفقة من البيانات عن كل شيء -بدءا من الأنظمة الغذائية إلى التفاعلات الاجتماعية- في تحسين الرعاية الصحية الوقائية، وزيادة إنتاجية الموظفين، وتشجيع الأشخاص على أن يصبحوا مشاركين نشطين في الحفاظ على صحتهم وصحة مجتمعهم.ويمكن للبنكرياس الاصطناعي، مثلا، أن يقوم بأتمتة وتنظيم جرعات الأنسولين لمرضى السكري كما يمكن أن تعطي "واجهات الدماغ الحاسوبية" (Brain-computer interfaces) مبتوري الأطراف القدرة على التحكم بالأطراف الاصطناعية عن طريق أذهانهم، ويمكن أن تنبه الحفاضات الذكية الآباء عبر تطبيق خاص عندما يحتاج طفلهم الصغير إلى التغيير.ولكن على الرغم من قدرتها على إحداث ثورة في كل شيء تقريبا في تحسين حياتنا وصحتنا وطرق عيشنا، فإن إنترنت الأجسام يمكن أن يعرض معلوماتنا الشخصية الأكثر خصوصية للخطر، بل يمكن أن يهدد حياتنا نفسها بالموت.وكشفت دراسة -أجرتها مؤسسة "راند" (RAND) مؤخرا- أن هذا النوع من التكنولوجيا لديه القدرة على تحسين حياة البشر بطرق لا حصر لها، ولكنه يحتوي على مخاطر عديدة أيضا حيث نادت الدراسة بضرورة وجود سياسات وتشريعات قانونية حازمة تنظم عمل هذه التقنية، حتى تعظم من الجانب الإيجابي وتخفف من المخاطر والسلبيات التي يمكن أن تحدثها.وقالت ماري لي، عالمة الرياضيات في المؤسسة والمؤلفة الرئيسية للدراسة، "عندما يتعلق الأمر بتنظيم عمل إنترنت الأجسام والإمكانيات التي يمتلكها، فإنه الغرب المتوحش".وأضافت "هناك العديد من الفوائد لهذه التقنيات التي يعتبرها البعض أعظم من أن يتم إبطاؤها بسبب السياسة، ولكننا نحتاج إلى إجراء مناقشة أكبر حول تكلفة هذه الفوائد، وكيف يمكننا تجنب بعض المخاطر تماما".وأوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة "يتم جمع كميات هائلة من البيانات، واللوائح الخاصة بهذه البيانات غامضة حقا.. ليس هناك الكثير من الوضوح حول من يملك هذه البيانات، وكيف يتم استخدامها، وحتى لمن يمكن بيعها".درست عالمة الرياضيات ماري لي وزملاؤها المخاطر التي يمكن أن تشكلها أجهزة إنترنت الأشياء عبر 3 مجالات هي: خصوصية البيانات، والأمن السيبراني، والأخلاق.أجهزة إنترنت الأجسام المستخدمة بالفعل -والتي لا تزال قيد التطوير- يمكنها تتبع وتسجيل وتخزين أماكن وجود المستخدمين ووظائفهم الجسدية، وما يرونه ويسمعونه وحتى ما يفكرون فيه، وحسب الباحثين في مؤسسة راند فإن هناك العديد من الأسئلة التي لم يتم حلها حول من يمتلك سلطة الوصول إلى هذه البيانات، وكيف يمكنهم استخدامها.ويمكن أن تشكل عملية جمع البيانات خطرا كامنا على الخصوصية، وذلك اعتمادا على ما يتم جمعه، وعدد المرات التي تم جمعها، وإذا ما كان المستخدمون قد قدموا موافقة مسبقة على هذه العملية، وإذا ما كان يمكنهم بسهولة إلغاء الاشتراك أو منع الشركات من بيع بياناتهم.وفي هذا السياق، قالت ماري لي "هناك خليط من اللوائح في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تجعل من غير الواضح مدى أمان استخدام هذه الأجهزة.. فلا توجد لوائح وطنية بشأن وسطاء البيانات، ولذلك قد يتمكن هؤلاء الوسطاء من بيع معلوماتك إلى جهات خارجية، والتي يمكنها بعد ذلك إنشاء ملف تعريف لك، بناء على تلك البيانات المباعة".وعلى سبيل المثال، يمكن أن توفر أجهزة تنظيم ضربات القلب الحديثة القابلة للزرع معلومات مستمرة حول تقلبات القلب لدى المرضى، وتستطيع هذه الأجهزة أيضا تنظيم معدل ضربات القلب لدى المرضى، ويمكن أن تساعد في علاج قصور القلب، حيث يتم زرع هذه الأجهزة في الصدر بأسلاك عازلة تتصل بالقلب، ويقوم جهاز الإرسال الموجود في منزل المريض بنقل البيانات لاسلكيا إلى الطبيب أو المشفى.ولكن من الممكن استخدام هذه الأجهزة أيضا في التجسس على المريض واستخدام هذه البيانات ضده في المحاكم كما حدث في إحدى القضايا الأميركية الشهيرة التي حدثت مع أحد مرضى القلب الذي تم اتهامه بحريق منزله طمعا في التأمين، ففي تلك الحالة استُخدمت البيانات المستقاة من جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في صدر المتهم لإدانته في المحكمة.