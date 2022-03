الايفون جديد أو مستعمل؟ 5 طرق للتفريق بينهما

شراء هاتف أيفون أو هاتف جديد بشكل عام هو أحد الأمور المهمة التي لا تحتاج للتسرع فيها وبخاصة شراء هاتف آيفون نظراً لأن أسعار هذه الفئة من الهواتف تكون مُرتفعة قليلاً كما يعلم الجميع وبالتالي فلا بُد من التركيز دائماً عند شراء هاتف جديد نظراً لأنه من السهل جداً أن يقوم البائع ببيع جهاز مُستخدم على أنه جهاز جديد ولا تعتقد بأن الأمر قد يكون بعيد عنك بل بالفعل فهناك العديد من الأشخاص قد تعرضوا لهذه الحيلة، لكن هناك بعض الحيل والطرق التي لا بُد أن تفعلها عندما تشتري هاتف آيفون جديد لتكتشف ما إن كان هذا الهاتف جديد أم لا.1-فحص علبة الهاتفأول شيء يجب أن تفعله عندما تشتري هاتف جديد هو أن تفحص العلبة الخاصة بالهاتف بشكل جيد وتتأكد من أنها جديدة ولم يتم فتحها من قبل، ولكن مع ذلك دعنا نتفق بأن هذه الخطوة ليست كافية نهائياً بأن تُحدد هل الهاتف مُستعمل أم لا، لأنه للأسف في الوقت الحالي صار البعض يخترع طُرق ليجعل لك العلبة الخاصة بالهاتف تبدوا وكأنها جديدة فعلياً، لذا لا بُد أن تُجرب باقي الطرق التي سأطرحها لك.2 - التحقق من صحة البطاريةهناك بعض الأرقام والإعدادات الموجودة بالهاتف والتي يُمكن من خلالها التحقق ومعرفة ما إذا كان الهاتف الخاص بك تم استخدامه من قبل أم لا، أولاً ستتوجه إلى الإعدادات أو Settings ثم تختار إعدادات البطارية أو Battery وأخيراً تقوم باختيار Battery Health وهنا لا بُد أن تتأكد من أن الظاهر أمامك هو 100% battery health وهذا ما تكون عليه جميع الهواتف الجديدة، فإذا لم تكن كذلك فهذا معناه أن هذا الهاتف تم استخدامه من قبل.3- التحقق من حالة التجديدهذه واحدة من أهم الخطوات التي يُمكن من خلالها اكتشاف ما إذا كان هذا الهاتف جديد أم مُستعمل أم تم استبداله أو شيء من هذا القبيل، ولفعل ذلك ستتوجه إلى Settings ثم تختار General وأخيراً تختار About وهنا ستظهر لك مجموعة من الخيارات منها model number وهذا ما يُهمنا فإذا كان هذا الرقم يبدأ بحرف M فهذا معناه أن الهاتف جديد أما إذا كان يبدأ بحرف N فهذا يعني أن الهاتف مُستبدل، وأخيراً إذا كان يبدأ بحرف F فهذا يعني أن هذا الهاتف تم تجديده، إذاً لا بُد أن تتأكد بأن هذا الرقم يبدأ بحرف M.4 التحقق من الضمانمن الخطوات الضرورية جداً هي التحقق من الضمان ومعرفة هل الضمان انتهى أم ما زال قائم، وهذا مُهم للغاية لأنه إذا كان الضمان مُنتهي مثلاً فهذا معناه أن الهاتف تم شراؤه واستخدامه من قبل وبالتالي تجنب شراء هذا الهاتف، وكنصيحة هذه الخطوة يجب أن تعتاد على تطبيقها في كل الأجهزة التي تشتريها، حتى تتحقق من الضمان الخاص بالهاتف ستتوجه إلى Settings ثم تختار General ثم About بعد ذلك ستجد مجموعة من البيانات من بينها Serial Number وهذا الرقم يكون مُختلف لكل هاتف، ستحصل على الرقم وتقوم بالتوجه لهذا الرابط وتكتب Serial Number الخاص بالهاتف وهنا سيوضح لك معلومات الضمان الخاصة بالهاتف وكم متبقي منه وهل انتهى الضمان أم لا.5 - التأكد من أن الهاتف ليس مسروقاًكون الهاتف في علبته ويظهر كأنه جديد فهذا لا يستبعد بأن هذا الهاتف قد يكون مسروق وبالتالي من الخطوات الإضافية التي لا بُد أن تتخذها هي التأكد من عدم سرقة الجهاز وبيعه، ولفعل ذلك ما عليك سوى التوجه للإعدادات Settings وتختار General ثم تختار About ومن ضمن الخيارات التي ستظهر لك IMEI number فما عليك سوى أن تقوم بنسخه والدخول لهذا الموقع ومن ثم لصق IMEI number وهنا سيخبرك الموقع هل هذا الهاتف تم التبليغ عنه على أنه مسروق أم لا.