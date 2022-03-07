17
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
أنظار العلماء متجهة نحو إنتاج الأوكسجين من تربة المريخ.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
07-03-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
هناك الكثير من الأخطار العديدة التى سيواجهها المستكشفون البشريون فى المستقبل على المريخ ومن أكثر المخاطر إثارة للقلق هو المواد الكيميائية السامة الموجودة فى تربة المريخ أو الثرى، ولكن هذه المواد الكيميائية ليست مجرد عائق أمام الاستكشاف - فقد تكون أيضًا مفتاحًا لإنتاج الأوكسجين القابل للاستخدام على كوكب يكون فيه ثانى أوكسيد الكربون غالبية الغلاف الجوى، وفقا لتقرير digitartlend.
وتعمل وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) على تطوير جهاز يمكنه اكتشاف المواد الكيميائية التى تسمى أنواع الأوكسجين التفاعلية، وتأتي هذه من مصادر مثل البركلورات، والأملاح الموجودة على سطح المريخ والتي من المعروف أنها تسبب مشاكل الغدة الدرقية وغيرها من المشاكل الصحية لدى البشر، وهناك سببان رئيسيان لاكتشاف مثل هذه المواد الكيميائية: أولًا، للتأكد من عدم ملامسة المستكشفين لها، وثانيًا ضالتأكد من أن الأوكسجين الذى يمكنهم إطلاقه ليس خطًا على أنه علامة على الحياة.
ومع ذلك، يمكن أن يكون لجهاز الكشف هذا تطبيقات مفيدة أخرى أيضًا. أوضح مهندس المواد والعمليات فى ESA Malgorzata Holynska فى بيان: "الجانب المثير هو أن هذه التقنية يمكن استخدامها لأكثر من مجرد اكتشاف الأكسيد الفائق".
سيشمل المشروع، المدعوم من خلال عنصر تطوير التكنولوجيا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، التصميم الأولى لجهاز مفاعل واسع النطاق لاستخراج الأوكسجين دوريًا من التربة، وهو ما نطلق عليه "زراعة الأكسجين".
بعد ذلك، سيعمل الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي على تجديد إمدادات الأوكسجين في غضون ساعات. تشير التقديرات إلى أن مساحة 1.2 هكتار (3 فدان) ستنتج ما يكفى من الأوكسجين لإبقاء رائد فضاء واحد على قيد الحياة ".
ومع ذلك، من الصعب اختبار هذه التكنولوجيا المتطورة.
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة
بعد مقتل رئيسها في المنصورية.. شركة "فتّال" تعلن الحداد
Lebanon 24
بعد مقتل رئيسها في المنصورية.. شركة "فتّال" تعلن الحداد
15:02 | 2022-03-06
06/03/2022 03:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"القطب" يعلن الحرب من جديد على لبنان.. استعدوا للعاصفة الثلجية "نور" اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
"القطب" يعلن الحرب من جديد على لبنان.. استعدوا للعاصفة الثلجية "نور" اعتبارا من هذا الموعد
00:57 | 2022-03-07
07/03/2022 12:57:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة كبيرة في لبنان.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
هزّة كبيرة في لبنان.. ماذا يحدث؟
07:12 | 2022-03-07
07/03/2022 07:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-07
07/03/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر خدمات الإنترنت على هواتف اللبنانيين.. ما الجديد بشأنه؟
Lebanon 24
سعر خدمات الإنترنت على هواتف اللبنانيين.. ما الجديد بشأنه؟
12:39 | 2022-03-06
06/03/2022 12:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2022-03-07
شركة سامسونغ تتعرض لأكبر إختراق!
05:00 | 2022-03-07
من دون توقف... مواقع الكترونية أوكرانية تتعرض لهجوم
23:00 | 2022-03-06
واتس أب تختبر ميزة تسجيل صوت جديدة لنظام أندرويد
16:00 | 2022-03-06
في 9 دقائق.. تقنية لشحن الهواتف المحمولة
14:00 | 2022-03-06
كيف تختار الهاتف الذكي المناسب للتصوير؟
12:00 | 2022-03-06
تغير المناخ... هل يدفع البشرية نحو الهلاك؟
فيديو
لاوّل مرّة ديانا فاخوري تكشف عن حياتها العاطفيّة: "أهله ما قبلوا فيي"... فما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
لاوّل مرّة ديانا فاخوري تكشف عن حياتها العاطفيّة: "أهله ما قبلوا فيي"... فما السبب؟ (فيديو)
08:52 | 2022-03-07
07/03/2022 16:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-07
07/03/2022 16:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-06
07/03/2022 16:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact