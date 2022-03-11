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تكنولوجيا وعلوم
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
Lebanon 24
11-03-2022
|
11:00
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أعلنت شركة FAW الصينية عن نيتها إطلاق نسخ جديدة من سيارة Hongqi H5 لتنافس بها مركبات السيدان الفاخرة من مرسيدس وبي إم دبليو.
وتظهر الصور المسربة للسيارة الجديدة أن تصميمها سيجمع ما بين تصميم مركبات Hongqi H5 ومركبات Hongqi H9 التي كشفت عنها FAW سابقا.
وستحصل السيارة على هيكل بطول 4 أمتار و90 سنتيمترا، وستزين واجهتاها الأمامية والخلفية بملحقات مطلية بالكروم، أما مصابيحها فأتت بتصميم مميز جدا وجهزت بأحدث تقنيات LED لتوفر إضاءة ممتازة في مختلف الأوقات وظروف الطقس.
وستحصل قمرتها على صفين من المقاعد الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهة القيادة فستجهز بلوحات لمسية متطورة للاستغناء عن المفاتيح التقليدية، وستحصل على شاشة لمسية بمنتصفها وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.
وستأتي السيارة بمعايير أمان ممتازة وستجهز بوسادات هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث على الطرقات، ونظام التحكم الآلي بالفرامل في الحالات الطارئة، وستجهز بحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام لطلب النجدة وتحديد الموقع في حالات الطوارئ.
ومن المفترض أن تحصل على محرك توربيني بسعة 2.0 ليتر، وعلى علبة سرعة أوتوماتكية بعشر سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.
المصدر: روسيا اليوم
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