هاتف Galaxy A53 ينطلق في الأسواق... هذا هو سعره بالدولار

انطلق هاتف Galaxy A53 5G في سوق صربيا بشكل رسمي قبل إنطلاق مؤتمر سامسونج في 17 من آذار للإعلان عن الإصدارات المتوسطة.



ينطلق خلال أيام حدث جديد للعملاق الكوري لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy A، ويعد هاتف Galaxy A53 5G أحدث الإصدارات المرتقب الإعلان الرسمي عنها خلال الحدث، إلا أن الهاتف انطلق في الأسواق بالفعل بسعر 400 دولار.

ولقد ظهر الهاتف في عدد من الصور الحية في أحد منافذ البيع، مع قائمة بمواصفات الهاتف الذي يأتي بحجم شاشة 6.52 إنش، ويضم معالج Exynos 1200 أو الذي قد يعرف بمعالج Exynos 1280.



أيضاً يأتي هاتف Galaxy A53 5G بقدرة بطارية 4500 mAh، ويضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل للقطات macro، وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، وينطلق بواجهة One UI 4 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.