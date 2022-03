هل مارك زوكيربيرغ "روبوت"؟ السؤال الأكثر شيوعا في غوغل

زوكربيرغ

زوكربيرغ

عادة ما يكشف لنا محرك البحث غوغل عن أكثر المواضيع أو الأسئلة التي يطرحها الأشخاص لمعرفة الأجوبة والمعلومات، وإذا أردت أكثر ما يثير فضول الناس حول شخصية معينة كل ما عليك هو وضع كلمة "is" مع وضع اسم الشخص، لتتعرف على ما يريد الجمهور الواسع معرفته.يعتبر ماركمؤسس موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" من أكثر الشخصيات إثارة للجدل بسبب أفكاره وطريقة حديثه وأسلوبه بشكل عام.وفي حال وضعت على غوغل Is Mark Zuckerberg ستجد أن أكثر الأسئلة بحثًا عنه هو Is Mark Zuckerberg a robot، "هل مارك إنسان آلي"؟