تكنولوجيا وعلوم

من أفضل السيارات العائلية... تعرفوا إلى مركبة "Wuling Jiachen" الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
24-03-2022 | 12:00
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استعرضت عملاقة الصناعة الصينية SAIC مركبتها الجديدة التي صممت لتكون واحدة من بين أفضل السيارات العائلية من ناحية الراحة والتقنيات التي تقدمها.

وأتت سيارة Wuling Jiachen الجديدة بهيكل ميني فان إنسيابي وأنيق التصميم بطول 4 أمتار و78 سنتيمترا، عرضه 182 سم، ارتفاعه 176 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 276 سنتيمترا.

وجهّزت قمرة هذه المركبة بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لسبعة ركاب، وجهّزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد، كما حصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية متطورة تعمل مع نظام مولتيميديا حديث يمكنه الاقتران بالأجهزة والهواتف الذكية لاسلكيا.

وحصلت المركبة على وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرحها SAIC بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 147 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بست سرعات، وعلب سرعة أوتوماتيكية.
المصدر: روسيا اليوم
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