كيف تعثر على هاتف الآيفون الضائع أو المسروق؟

يعد تطبيق Find My على هواتف آيفون هو أفضل حل عند العثور على هاتف آيفون الضائع أو المسروق كما أنه يتيح مساعدة الأصدقاء في العثور هواتفهم، حيث يجمع بين ميزتي Find My iPhone و Find My Friends التي أصدرتها شركة آبل مؤخرا.وبحسب موقع iPhone Life فإن هناك عدد من الخطوات التي يمكن اتباعها للعثور على هاتفك الآيفون المفقود كما يمكنك العثور على هاتف آيفون لشخص آخر.قم بتمكين Find My Network وستحتاج إلى تمكين "العثور على شبكتي"، من خلال تمكينها، حيث يمكنك تحديد موقع جهازك في غير مكانه لمدة تصل إلى 24 ساعة حتى إذا تم إيقاف تشغيله.إذا كنت قد قمت بالفعل بتمكين تطبيق Find My على جهاز هاتف آيفون الخاص بك، حيث من الممكن أن يتم تمكين "العثور على شبكتي" افتراضيًا بعد الترقية إلى iOS 15.إذا كان لديك هاتف آيفون في متناول اليد وتريد التأكد من تمكين Find My Network، فافتح الإعدادات على هاتف آيفون، واضغط على معرف Apple الخاص بك في الجزء العلوي.حدد "Find My" ثم انقر على "Find My iPhone"، وسترى بعد ذلك خيار تمكين "العثور على شبكتي".ستلاحظ أيضًا تبديل إرسال آخر موقع وهي ميزة أخرى مفيدة لتمكينها، وسيؤدي هذا إلى إرسال آخر موقع معروف لجهازك إلى آبل إذا كانت البطارية منخفضة.وبمجرد تمكين خيار "العثور على شبكتي"، سترى رسالة في المرة التالية التي تقوم فيها بإيقاف تشغيل جهازك. يذكرك هذا ببساطة أنه لا يزال من الممكن تحديد موقع جهازك حتى إذا تم إيقاف تشغيله.