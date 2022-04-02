تكنولوجيا وعلوم

تويتر يحير متابعيه بتغريدة.. ويتهرب من الإجابة!

Lebanon 24
02-04-2022 | 14:00
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بتغريدة مقتضبة من كلمات قليلة، أثارت الحيرة بين ملايين من متابعي العصفور الأزرق، كشف تويتر عبر حسابه الرسمي مساء أمس عن ميزة طال انتظارها.
 
 
فقد غردت شركة التواصل العملاقة، قائلة إنها تعمل على زر لتعديل التغريدات.

وردا على سؤال عما إذا كانت التغريدة مجرد مزحة، أوضح تويتر في بيان "أنه لا يستطيع التأكيد أو النفي"، واعدا بتفاصيل وإيضاحات لاحقا.

سخرية وانتقادات.. وكذبة!
فيما أثارت تلك التغريدة السخرية تارة والانتقادات طورا.
 
فبعض المعلقين اعتبر أن مثل هذا التعديل سيشعل عاصفة ومشاكل عدة بين المستخدمين.

في حين أكد آخرون أنها مجرد "كذبة" بمناسبة الأول من أبريل.

يذكر أن منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، من ضمنها "فيسبوك"، سمحت منذ سنوات للمستخدمين بتعديل ما ينشرونه، ما جعل بعض ناشطي "تويتر" يشعرون بالحيرة لعدم توفر هذه الميزة.

ويسمح خيار تعديل التغريدة لمستخدمي المنصة بتصحيح التغريدات في حال نشروا معلومة خاطئة مثلاً، وأدركوا لاحقًا ذلك، أو حتى إذا قاموا ببساطة بخطأ مطبعي!.
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