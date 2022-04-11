تكنولوجيا وعلوم

كيف تحذف بيانات أيفون بالكامل قبل بيعه؟

Lebanon 24
11-04-2022 | 05:00
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يواجه مستخدمو الهواتف الذكية بأنواعها المختلفة مشكلة انتهاك الخصوصية عندما يفكرون في بيع هواتفهم القديمة، وفقا لتقرير البيان الإماراتية.

ولاعتقاد الكثيرين بصعوبة حذف البيانات والمعلومات من هاتف "أيفون"، قد يضطرون إلى الاحتفاظ به رغم عدم استعماله.

وبحسب ما أوضحته صحيفة "تواصل" الإلكترونية، نقلاً عن موقع (zdnet) المتخصص بالشئون التكنولوجية، فإن عملية حذف البيانات بسيطة ولا تستغرق أكثر من دقائق معدودة، ويتم فيها إزالة كل البيانات السابقة التي وضعها المستخدم من تطبيقات وحسابات وصور، وذلك على النحو التالي:

1- الذهاب إلى إعدادات.

2- اختيار (عام).

3- الوصول إلى ميزة  (Transfer or Reset iPhone) 4- إدخال كلمة المرور.

5- اتباع الخيارات التي تناسب حاجتك، مثل إعادة الضبط أو حذف كل المحتوى والإعدادات السابقة.

يُذكر أن شركة "أبل" كانت قد استحدثت خدمة إعادة ضبط أو مسح كل محتويات الهاتف في نسخة نظام التشغيل "آي أو إس 15.
المصدر: اليوم السابع
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