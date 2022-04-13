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تكنولوجيا وعلوم
مفاجأة لعشاق هواتف "هواوي" الذكية... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
13-04-2022
|
16:00
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بهواتف هواوي المنتظرة وأنظمة التشغيل الجديدة التي ستحصل عليها.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هواوي كانت تحضّر لإطلاق نظام HarmonyOS 3.0 الجديد كليا بشكل رسمي في يونيو القادم، لكنها قررت تأجيل هذه العملية حتى سبتمبر المقبل.
وأشارت مواقع الإنترنت إلى أن هواوي أطلقت حاليا نسخة معاينة اختبارية من نظام HarmonyOS 3.0 للمطورين كي يبدأوا بتطوير تطبيقاتهم الجديدة، وبحسب هواوي فإن نظام التشغيل الجديد سيحمل معه أكبر تحديثات منذ إطلاق أنظمة HarmonyOS، كما سيدعم ما تم تطويره سابقا في هذه الأنظمة.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن نظام HarmonyOS 3.0 سيطرح مع هواتف Mate 50 الرائدة التي ستطرحها هواوي هذا العام.
وكانت بعض مواقع الإنترنت قد أشارت إلى أن هواتف Huawei Mate 50 و Huawei Mate 50 Pro المنتظرة ستحصل على قدرات كبيرة في معالجة البيانات بفضل معالجات Snapdragon 8 Gen 1 4G التي ستحصل عليها، ، كما ستحصل على كاميرات أفضل من تلك الموجودة في هواتف Huawei P50.
المصدر:
روسيا اليوم
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