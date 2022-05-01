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تكنولوجيا وعلوم

بضغطة زرّ... جهاز محمول يحلي مياه البحر ويجعلها صالحة للشرب

Lebanon 24
01-05-2022 | 05:00
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ابتكر فريق من العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهازاً يحول مياه البحر المالحة إلى مياه شرب نظيفة بضغطة زر، وهذا الجهاز قد يفيد على وجه الخصوص من يعيشون في أماكن ساحلية مثل كاليفورنيا ويواجهون حالات جفاف ناجمة عن تغير المناخ.
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هذا الجهاز الجديد لتحلية المياه (مصطلح يُطلق على آلة يمكنها إزالة الملح من مياه البحر) بحجم حقيبة سفر تقريباً، ويزن أقل من 10 كيلوغرامات، ويستهلك طاقة أقل من شاحن الهاتف الخلوي، وفقاً لورقة بحثية لمجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا. وبإمكان هذا الجهاز توفير مياه صالحة للشرب تفوق معايير جودة المياه الخاصة بمنظمة الصحة العالمية بضغطة زر وفق تقرير نشره موقع The Daily Beast.

من جانبه، قال جونغيو يون، عالم الأبحاث في مختبر أبحاث الإلكترونيات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمشارك في الورقة البحثية، لموقع The Daily Beast: "حتى تلميذ الحضانة يمكنه حمل واستخدام هذا الجهاز. فقد كانت سهولة الاستخدام أحد الدوافع الرئيسية لصنع هذا الجهاز".

كما لا يعتمد هذا الجهاز على المرشحات (فلاتر) مثل آلات التحلية التقليدية، بل ينشر تيارات كهربائية في المياه لإزالة المعادن مثل جزيئات الملح من الماء. ونظراً لسهولة حمله ونقله وغياب المرشحات التي تحتاج للاستبدال، فله مجموعة واسعة من الاستخدامات مثل المدن الساحلية أو لاجئي الكوارث المناخية أو حتى الاستعدادات لنهاية العالم، وفقاً لما ذكره يون.

في حين  قال جونغيون هان، أستاذ الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر والهندسة البيولوجية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمُعد الرئيسي للورقة البحثية، لموقع The Daily Beast: "نعمل أنا وفريقي على تكنولوجيا تحلية المياه منذ أكثر من عشر سنوات حتى الآن. وقد أجرينا تجارب كثيرة عدة مرات إلى أن وصلنا إلى نظام يمكن تطبيقه".

المصدر: عربي بوست
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