22
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بضغطة زرّ... جهاز محمول يحلي مياه البحر ويجعلها صالحة للشرب
Lebanon 24
01-05-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ابتكر فريق من العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهازاً يحول مياه البحر المالحة إلى مياه شرب نظيفة بضغطة زر، وهذا الجهاز قد يفيد على وجه الخصوص من يعيشون في أماكن ساحلية مثل كاليفورنيا ويواجهون حالات جفاف ناجمة عن تغير المناخ.
Advertisement
هذا الجهاز الجديد لتحلية المياه (مصطلح يُطلق على آلة يمكنها إزالة الملح من مياه البحر) بحجم حقيبة سفر تقريباً، ويزن أقل من 10 كيلوغرامات، ويستهلك طاقة أقل من شاحن الهاتف الخلوي، وفقاً لورقة بحثية لمجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا. وبإمكان هذا الجهاز توفير مياه صالحة للشرب تفوق معايير جودة المياه الخاصة بمنظمة الصحة العالمية بضغطة زر وفق تقرير نشره موقع The Daily Beast.
من جانبه، قال جونغيو يون، عالم الأبحاث في مختبر أبحاث الإلكترونيات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمشارك في الورقة البحثية، لموقع The Daily Beast: "حتى تلميذ الحضانة يمكنه حمل واستخدام هذا الجهاز. فقد كانت سهولة الاستخدام أحد الدوافع الرئيسية لصنع هذا الجهاز".
كما لا يعتمد هذا الجهاز على المرشحات (فلاتر) مثل آلات التحلية التقليدية، بل ينشر تيارات كهربائية في المياه لإزالة المعادن مثل جزيئات الملح من الماء. ونظراً لسهولة حمله ونقله وغياب المرشحات التي تحتاج للاستبدال، فله مجموعة واسعة من الاستخدامات مثل المدن الساحلية أو لاجئي الكوارث المناخية أو حتى الاستعدادات لنهاية العالم، وفقاً لما ذكره يون.
في حين قال جونغيون هان، أستاذ الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر والهندسة البيولوجية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمُعد الرئيسي للورقة البحثية، لموقع The Daily Beast: "نعمل أنا وفريقي على تكنولوجيا تحلية المياه منذ أكثر من عشر سنوات حتى الآن. وقد أجرينا تجارب كثيرة عدة مرات إلى أن وصلنا إلى نظام يمكن تطبيقه".
المصدر: عربي بوست
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرقة من العيار الثقيل في بدنايل.. إليكم ما جرى!
Lebanon 24
سرقة من العيار الثقيل في بدنايل.. إليكم ما جرى!
14:42 | 2022-04-30
30/04/2022 02:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ ناري.. باسيل يُهدّد بعدم المشاركة في الانتخابات!
Lebanon 24
كلامٌ ناري.. باسيل يُهدّد بعدم المشاركة في الانتخابات!
11:26 | 2022-04-30
30/04/2022 11:26:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في تعلبايا.. مسلحون يطوقون منزلاً خلال زيارة مرشح (فيديو)
Lebanon 24
توتر كبير في تعلبايا.. مسلحون يطوقون منزلاً خلال زيارة مرشح (فيديو)
16:27 | 2022-04-30
30/04/2022 04:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
على أوتوستراد زوق مصبح.. هذا ما فعلته إحدى الناشطات
Lebanon 24
على أوتوستراد زوق مصبح.. هذا ما فعلته إحدى الناشطات
16:13 | 2022-04-30
30/04/2022 04:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يفتتح على تسعيرة مرتفعة... كم بلغ صباح اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يفتتح على تسعيرة مرتفعة... كم بلغ صباح اليوم؟
02:33 | 2022-05-01
01/05/2022 02:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2022-05-01
ما سبب إزالة أبل التطبيقات القديمة من متجرها؟
02:00 | 2022-05-01
دقيق وحازم... هذا هو أبرز أهداف ماسك لتويتر!
23:00 | 2022-04-30
ميزة مدهشة من "واتساب".. ستصلك فقط لو كنت محظوظاً!
16:00 | 2022-04-30
أثر خطير لاجتماعات "زووم" الافتراضية.. ماذا تفعل بالشركات؟
14:00 | 2022-04-30
هواوي تكشف رسميًا عن هاتفها الأحدث القابل للطي (فيديو)
11:00 | 2022-04-30
OnePlus تعود بقوة لعالم السماعات اللاسلكية الصغيرة (فيديو)
فيديو
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
01/05/2022 16:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
01/05/2022 16:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
01/05/2022 16:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact